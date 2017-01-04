Maccabi Tel Aviv'de Şota ile yollar ayrıldı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Maccabi Tel Aviv Sportif Direktörü Jordi Cruyff, 16 Haziran 2016'da göreve getirilen Şota Arveladze'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.



İlk antrenörlük deneyimini Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden AZ Alkmaar'da Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak yaşayan 43 yaşındaki Şota, ardından Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.



Maccabi Tel Aviv, ligin 16. haftası sonunda, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer Sheva'nın 8 puan gerisinde, 2. sırada bulunuyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER