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FUTBOL

G.Saray ve Trabzon'dan dev takas!

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:22:23

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    Jan Durica’nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a G.Saray’dan sürpriz bir teklif geldi.

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    Mehmet Ekici’de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon’un kapısını çaldı.

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    Yönetim ise bu teklife “Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet’i alın” karşılığını verdi.

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