FUTBOL
G.Saray ve Trabzon'dan dev takas!
05 Ocak 2017 Perşembe, 00:22:23 | Güncelleme: 05:08:37
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Jan Durica’nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a G.Saray’dan sürpriz bir teklif geldi.
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Mehmet Ekici’de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon’un kapısını çaldı.
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Yönetim ise bu teklife “Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet’i alın” karşılığını verdi.
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G.Saray’ın Trabzon’un Muhammet’e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.
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G.Antep’in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray’dan gelecek cevaba göre harekete edecek.
HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ
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‘SERDAR BİTTİ ’ İDDİASI
Her ne kadar Chedjou için G.Saray’ın yanıtını beklese de Fırtına’nın stoperdeki ana hedefi; Serdar Taşçı...
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Bordo-Mavililer, S.Moskova ile görüşmelerini sürdürürken, dün Rus basını bu transferle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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Haberde Trabzon’un 29 yaşındaki yıldızla anlaştığı ve Rus ekibine 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
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Ruslar, 3.5 yıllık imza atan Taşçı’nın senelik 2.3 milyon Euro kazanacağını ileri sürdü.