FUTBOL
Sneijder'e çılgın teklif!
05 Ocak 2017 Perşembe, 00:38:59 | Güncelleme: 05:05:46
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Çin yolcusu...
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Geçtiğimiz yılın devre arasında Burak Yılmaz’a 7 milyon Euro ödeyerek transfer eden Beijing Guoan, Lukas Podolski’yle birlikte Wesley Sneijder’ı da renklerine bağlamak için harekete geçti.
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Poldi’ye geçtiğimiz günlerde teklif yapıp anlaşmak üzere olan Çin kulübü, Sneijder’a da geri çevrilmesi çok zor bir teklif yaptı.
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Hollandalı yıldıza yılda 12 milyon Euro’dan 3 yıl için 36 milyon Euro öneren Çinliler, deneyimli oyuncunun serbest kalma maddesi olan 7.5 milyon Euro’yu G.Saray’a ödemeye de razı oldu.
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Bu teklif karşısında kafası oldukça karışan Cimbom’un 10 numarasının ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.
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TERÖR OLAYLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR
G.Saray’da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Sneijder’ın Reina’da yaşanan hain terör saldırısının ardından eşi Yolanthe’yle birlikte tedirgin oldukları kaydedildi.
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Terör olayları nedeniyle annesinin de baskısıyla karşılaşan Hollandalı oyuncunun, eşiyle görüşerek son kararını vereceği bildirildi.
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MENAJERİ AÇIKLADI: 2 ÖNEMLİ TEKLİF VAR
Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers de Sneijder’a gelen teklifleri doğruladı.
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Oyuncusuna 2 önemli teklifin olduğunu ifade eden Albers, “Çin’den iki takım onu istiyor. Şu ana kadar somut bir gelişme yok. Ancak herhangi bir kulüp onu 7.5 milyon Euro karşılığında alabilir...
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Çin’e transferi teklifin boyutuna bağlı. Zira Sneijder, G.Saray’da ve İstanbul’da mutlu ve şu an için ayrılmasını gerektirecek hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.
HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ