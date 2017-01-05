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FUTBOL

Sneijder'e çılgın teklif!

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:38:59

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    Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Çin yolcusu...

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    Geçtiğimiz yılın devre arasında Burak Yılmaz’a 7 milyon Euro ödeyerek transfer eden Beijing Guoan, Lukas Podolski’yle birlikte Wesley Sneijder’ı da renklerine bağlamak için harekete geçti.

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    Poldi’ye geçtiğimiz günlerde teklif yapıp anlaşmak üzere olan Çin kulübü, Sneijder’a da geri çevrilmesi çok zor bir teklif yaptı.

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