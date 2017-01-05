KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Oleksandr Rybka Yevhen Seleznyov Karabükspor
FUTBOL

Rybka ve Seleznyov resmen Karabükspor'da!

Kardemir Karabükspor, anlaşmaya vardığı Oleksandr Rybka ve Yevhen Seleznyov ile sözleşme imzaladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:53:31 Güncelleme: 00:55:25

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Rybka ile Seleznyov, takımın kamp yaptığı otelde kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül'le bir araya geldi. İki futbolcu da kendilerini 2,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tankut, törende yaptığı konuşmada, iki oyuncunun iyi bir kariyere sahip olduğunu ve takıma katkı sağlayacaklarını umut ettiklerini belirterek, hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Oleksandr Rybka ise kendisi için yeni bir ligin ve tecrübenin başladığını aktararak, "Her şeyin iyi olması için elimden geleni yapacağım. Bir şeyler söylemek için henüz erken ama kendimi göstereceğim." açıklamasını yaptı.

Seleznyov da taraftarların kendilerini desteklemesini isteyerek, "Türkiye'deki taraftarları ve futbola ilgilerini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde beni de desteklemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, Barış Başdaş'ı istiyor!
FUTBOL

Trabzon'da Barış harekatı!
Oleksandr Rybka, Kardemir Karabükspor'da!
FUTBOL

Karabük'e Ukraynalı kaleci!
Karabükspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Alanya'nın 'aşk'ı Karabük'ü yaktı!
Osmanlıspor: 2 - Karabükspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Osmanlı fişi erken çekti!