Fikret Orman ve Haluk Levent’ten müzik ziyafeti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün takımın kamp yaptığı Antalya’ya gitti. Futbolcuların akşam yaptığı idmanı izleyen Siyah-Beyazlı kulübün başkanı, daha sonra basın mensupları ile birlikte yemekte bir araya geldi. O sırada aynı restoranda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Haluk Levent de yemeğin kısa süreliğine konukları oldu. Beşiktaşlılığı ile bilinen Haluk Levent bir sürpriz yaparak yanında getirdiği gitarını eline aldı ve Orman’la birlikte “Akdeniz akşamları” ile “Ben bu gece ölmezsem” şarkılarını söyledi. Orman ve Levent’in düeti sosyal medyada büyük ilgi çekti.

HABERTÜRK SPOR