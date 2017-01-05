Sezona çok iyi başlamayan ancak Kemal Özdeş’in teknik direktörlük görevine gelmesiyle toparlanan ve çıkışa geçen Kasımpaşa’da kaptan Adem Büyük, sezon sonu hedefini ‘Avrupa kupaları’ olarak belirledi. Bu sezon 12 maçta takımına 4 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlayan, sakatlığı sebebiyle son haftalarda görev yapamayan 29 yaşındaki tecrübeli yıldız, “Sıkıntılı başladık ama çabuk toparlandık. Genelde iyi oynadık. Bazı maçlarda şanssızdık, güzel futbolu skora yansıtamadık. İlk yarı topladığımız 18 puan bence yeterli değil. Ama ikinci yarı bizim için çok farklı olacak. Üst sıralara oynayacağımıza, hatta Avrupa kupalarına katılacağımıza inanıyorum. Arada fazla puan farkı yok, 2-3 seri galibiyete bakar. Kendi açımdan da 10 golü geçmeyi hedefliyorum” diye konuştu.







‘KEMAL HOCA MOTİVASYON USTASI’

Hocaları Kemal Özdeş’ten de övgüyle bahseden Adem, “Her hocanın kendisine ait bir oyun anlayışı vardır. Buna ayak uydurmalıyız. Futbolcu oynamadığı zaman üzülür. Böyle durumlarda teknik adam devreye girer. Kemal Hoca ve ekibi bu konuda çok başarılı oldu. Motivasyon ustası. Yedekleri, çok çalışıp formayı alması konusunda motive etti. Kimseyi küstürmedi. Takıma olumlu katkılar yaptı” dedi.

'FUTBOLU PAŞA'DA BIRAKMAK İSTERİM'

“Kasımpaşa’ya geldikten sonra bana çok sahip çıktılar, değer verdiler. Ben de karşılığını vermek istiyorum. Büyük takımlarda oynamayı herkes ister. Ama ben Kasımpaşa’da çok mutluyum. Bana ‘burada bırak’ derlerse seve seve kabul ederim. Ayrılsam bile geri dönüp burada bırakmak isterim.”

"TERÖRÜ YENECEĞİZ"

“Bizim ülkemizle kimsenin dişe diş savaşacağına inanmıyorum. Bu yüzden böyle hain ve kalleş planlar yapıyorlar. Terör her ülkede var. Fransa, Almanya gibi... Belki şu an durum pek iç açıcı değil. İnsanlar rahat gezemiyor ama biz Türk halkı olarak kenetlendik. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Türkiye bambaşka, kimse ülkemiz gibi olamaz.”



"PUANLARIMIZ ÇALINIYOR, NASIL SESSİZ KALAYIM!"

Biz geçen sezon Avrupa kupalarına katılmayı hak ettik. Ancak bilinen engellerden dolayı gidemedik. En çok hakem hatası bizim ligimizde oluyor, yani kimse durup dururken itiraz etmiyor. Bize karşı elini sallayana sarı kart gösteriliyor ama bu kartlar büyük takımlara çıkmıyor. Kurallar uygulanmıyor. Bazı hakemlerin futbolcularla konuşma tarzı hiç hoş değil. Biz çocuk değiliz. Puanlarımızı çalıyorlar, nasıl sessiz kalacağız!”

"BABEL'İN ŞANSI YÜZDE 50"

“Babel kaliteli bir oyuncu ama son durumunu bilmiyorum. Bana göre Beşiktaş’ta başarı oranı yüzde 50. Beşiktaş’ın şu anki oyun hızına ayak uydurması zor gözüküyor. Özünde iyi bir kişi ama insanlarla diyalog kurmayı sevmeyen, soğuk birisi.”

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