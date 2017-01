HABERTÜRK SPOR yazarı Atilla Türker: "Düdüğü çalan parayı alıyor"

Eskiden işi olmayan kişi hakem olamazdı. Devlette ya da özel sektörde işinin olması gerekirdi. Hakemliğe yan iş olarak bakılırdı. Maç ücretleri düşüktü. Maaş da yoktu. Hakemlerimizin artık işi yok. Daha doğrusu bir tek işleri var, o da hakemlik... Tabii Süper Lig hakemleri için bu durum böyle... Şartlar bunu oluşturdu. Her hakem artık sadece hakemlik yapıyor. Haftada en az 5 gün antrenman var. Seyahat var, kamp var, yoğun maç trafiği var.



10 AYDA 380 BİN LİRA

Süper Lig kadrosunda bulunan 22 düdük hakemi maaş konusunda 3 değişik kategoriye ayrıldı. Her biriyle 10’ar aylık sözleşme imzalandı. Bu doğrultuda 10 hakeme 20’şer bin TL aylık verilmesi kararlaştırıldı. Kim mi bu 10 hakem? Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek. 5 hakeme de 17’şer bin TL maaş bağlandı. Bu hakemler de Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Serkan Çınar, Kutluhan Bilgiç ve Volkan Bayarslan. 7 hakeme ise 13’er bin TL verilmesi kararlaştırıldı. Bu hakemler de Halil Umut Meler, Bülent Birincioğlu, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler ve Abdülkadir Bitigen.





Merkez Hakem Kurulu, maaş kriterini belirlerken, kokart ve kıdem kıstasını dikkate aldı. Bu doğrultuda halen FIFA kokartı taşıyan hakemlerle birlikte geçmişte FIFA kokartı bulunan 10 hakemi 20’şer bin liralık kategoriye dahil etti. Süper Lig’de 8 yıldır düdük çalan 5 hakeme ise 17’şer bin lira verilmesi kararı alındı. Kalan 7 hakeme de 13’er bin lira ödenmesi uygun bulundu. Tabii maaşlarla sınırlı değil hakem ücretleri... Ayrıca maç tazminatı ve harcırahı ödeniyor. Nasıl mı? Süper Lig’de düdük çalan her 1 hakem her maç karşılığında 5 bin 750 lira alıyor. Ayrıca 2 günlük maç seyahatinin karşılığında 695 lira harcırah hakkı kazanıyor. 5 bin 750 ile 695 liranın toplamı ne eder? 6 bin 445 lira... Belirtelim. Her hakem otel ve yemek gibi zorunlu harcamalarını bu miktarın içinden yapıyor. Uçak ve otobüs biletini ise Futbol Federasyonu karşılıyor. Hakeme her maçta ortalama 5-6 bin lira kalıyor. Ayda 3 Süper Lig maçı yöneten bir hakem, 17-18 bin lira net paranın sahibi oluyor. 20 bin liralık maaşı da kattığınızda ayda ne ediyor? En az 37 bin lira. 10 aylık bir futbol sezonunda... 370 bin lira.

12’DEN VURDULAR

Süper Lig’in ilk yarısında 144 maç oynandı. Bu 144 maçın 119’unu 12 hakem yönetti. Hangi hakemler mi? Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Barış Şimşek, Alper Ulusoy, Ümit Öztürk, Serkan Çınar, Halil Umut Meler, Özgür Yankaya. 144 maçtan geriye kalan 25 maçta ise 10 hakem düdük çaldı.





YARDIMCILARA DA MAAŞ

Sezonun ilk yarısında tartışmalı bir durum vardı. Süper Lig hakemi olarak kadroda bulunan 22 isim, değişik kategorilerde maaş almasına karşın, 44 yardımcı hakemin maaşı yoktu. Bu da beraberinde küçük veya büyük bazı krizlere yol açıyordu. Aynı maça giden 4 hakemden ikisi maaşa bağlıyken, yardımcı hakem pozisyonundaki diğer iki hakemin maaş alamaması “Ekip ruhunu zedeliyor” şeklinde değerlendiriliyordu. Nitekim bu doğrultuda bazı yardımcı hakemlerin saha içi yardımlaşması anlamında isteksiz ve yetersiz kaldığı öne sürülüyordu. Bu sorun giderildi. Bu aydan itibaren yardımcı hakemlere de maaş bağlandı. Miktarı da 6’şar, 5’er ve 4’er bin lira şeklinde kokarta ve kıdeme göre değişiyor.



VİCDAN VE CÜZDAN MESELESİ

Eski bir MHK üyesi anlatıyor: “Hakemlerin çok iyi şartlarda görev yapmasını hepimiz çok isteriz. Ama bu yüksek maaşlar bazı hakemlerin ayarını bozdu. Her hakemin ilk maçına çıkar gibi heyecanlı, son maçına çıkar gibi cesur olması gerekir. Çok doğru bir söz bu... Cesaretli olmak gerekir. İyi de kardeşim, para kaybetme korkusu olan bir insan, nasıl cesur olur? Her ay alacağı yüksek maaşın derdine düşen bir hakem, ne derece yürekli davranabilir? Şu kadarını söyleyeyim. Hakemlikten her ay gelecek olan garanti parayı düşünerek iş hayatına atılanlar var. Dik duramayanlar var. Çok yüksek taksitler halinde yatırım yapanlar var. Bu tatlı maaşın sürmesi için her denileni hemen yapanlar var. Bu bakımdan bu maaş sisteminin çok daha sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Önemli olan paranın azlığı ya da çokluğu değil, hakemlerin ve ülke futbolunun başarısı.”



GÖZLEMCİLERE 1210 TL

En çok merak edilen hususlardan biri, Süper Lig'de görev yapan gözlemcilerin aldığı ücret... Hemen söyleyelim, maç başı 1210 lira... Tabii ayrıca 2 gün karşılığında 695 liralık harcırah var. Süper Lig'de ayda 3 maça giden gözlemcinin cebine haliyle ortalama 5 bin lira kalıyor.

GENÇ HAKEMLER KARIN TOKLUĞUNA!

Bölgesel amatör liglerde ya da diğer alt liglerde görev yapan hakemlerin aldığı ücret ise son derece düşük... Bu liglerde görev yapan hakemler ve gözlemciler, yeri geliyor karda kışta otobüsle yüzlerce kilometre yol kat ediyor. Ama aldıkları ücret karın doyurmaya zor yetiyor. Acilen bir iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Hemen birkaç örnek vereyim. Bölgesel amatör lig hakemi 220 lira, yardımcı hakemi 127 lira... Akademi ligi hakemi 50 lira, yardımcı hakem 35 lira.





MAAŞ SÜPER AMA MAÇ YOK!

22 kişilik kadroda bulunan Suat Arslanboğa, Serkan Tokat ve Abdülkadir Bitigen sadece 1’er maça çıktı. Peki, Kutluhan Bilgiç ve Bülent Birincioğlu... Hiç sormayın. Daha az! Sıfır. İnsan haliyle şaşırıyor. Şimdi bu nasıl iş? Süper maaş alıyorlar ama Süper Lig maçını yönetemiyorlar. Hata kimde ve nerede?

PARA PEŞİN, KIRMIZI MEŞİN!

Profesyonel sözleşme imzalanan hakemler, görev yapsalar da yapmasalar da maaşlarını her ay tıkır tıkır alıyorlar. Allah daha da versin. Fakat burada asıl eleştirilen husus, hakemlerin aldıkları çok yüksek ücret değil, bu yüksek ücrete rağmen ortaya konulan düşük performans... Genel anlamdaki başarısızlık.

