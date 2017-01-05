Günün öne çıkan transfer dedikoduları (5 OCAK 2017)
05 Ocak 2017 Perşembe, 10:30:35 | Güncelleme: 10:46:59
1
1|25
F.Bahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, ismi daha önce de gündeme gelen Hollandalı futbolcu Eljero Elia, listenin tekrar üst sırasına geldi. Sağ kanattan sonra sol açık mevkiine de transfer yapmak isteyen ve ilk olarak Depay'la ilgilenmesine rağmen sonuca ulaşamayan sarı-lacivertli takım, rotayı Feyenoord'un 29 yaşındaki yıldızına çevirdi. (Fotomaç)
2
2|25
Savunma sıkıntısını ortadan kaldıran Trabzonspor’da artık sıra hücum bölgesine yapılacak transferlerde. Başkan Muharrem Usta’nın, Ersun Yanal ile görüştüğü ve isteklerini hatırlatıp, “Forvet transferini kamp bitmeden yapacağız. Merak etme” müjdesini verdiği belirlendi. (Fanatik)
3
3|25
Hollandalı yıldız ile anlaşan sarı-kırmızılı kulübün, yetki verdiği bir menajer dün Selanik’e gitti. Cimbom’un 3.5 milyon euro’ya transfere nokta koyması ve Rodrigues’i kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
4
4|25
Çin Ligi'nde yer alan bir takımdan ciddi bir transfer teklifi alan Lukas Podolski, Galatasaray yönetimi ile özel olarak görüştü. Sarı kırmızılıların Antalya kampına katılan Alman yıldız, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum. Evet teklif var ancak henüz kararımı vermedim. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi. (NTVSpor)
5
5|25
Defans hattını Mas ve Pereira ile güçlendiren Trabzonspor'da taraftarlar artık golcü transferi bekliyor. Akhisar’da forma giyen 31 yaşındaki Rodallega, Everton’un 26 yaşındaki forveti Niasse ve San Lorenzo’nun 29 yaşındaki futbolcusu Cauteruccio için yeni girişimler yapılıyor. (Fotomaç)
6
6|25
Beşiktaş'ta A takımda hiçbir maça çıkamayan 19 yaşındaki futbolcuya Türkiye ve Avrupa’dan 7 kulüp teklif yaptı. Porto takımlarından Leixoes, Oğuzhan Aydoğan’ı kiralamak isterken 13 maçta oynatma garantisi bile verdi. Portekiz dışında Alman kulüplerinin de yakından takip ettiği siyah-beyazlı futbolcuyla, Bielefeld, Bochum ve Düsseldorf’un kiralık olarak ilgilendiği bildirildi. Türkiye’de ise Boluspor, Denizlispor ve Giresunspor’un radarından olan Oğuzhan için, yönetimin önümüzdeki günlerde bir karar vereceği belirtildi. (Skorer)
HABERİN DEVAMI
7
7|25
Sol kanadı Garry Rodrigues’e emanet etmeye hazırlanan G.Saray, sağ kanadı ise Brezilya’nın yeni yıldızı Neilton ile güçlendirecek. Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'da oynayan Neilton Meira'nın Türkiye temsilcisi Aydın Demiroviç, sarı-kırmızılıların futbolcuya olan ilgisini doğruladı. Demiroviç, "Brezilya'dan yaklaşık 10 gün önce döndüm. Neilton ile ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda en çok Galatasaray'ın ilgi alanında..." dedi. (Fotomaç)
8
8|25
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yle her konuda anlaştı. Trabzonspor’un Aatif’ı ikna etmesini bekliyor. Bunun için Ersun Yanal bizzat devreye girdi, yönetim kesenin ağzını açtı. Yılın takasında imzalar artık an meselesi. Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici transferinde bir pürüz çıkması ihtimaline karşılık B planını da devreye soktu. 10 numara için diğer aday Lucas Lima. (Fanatik)
9
9|25
Ara transfer döneminde Ryan Babel ve Rijeka'dan stoper Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah beyazlılar, sezon sonu için Palmeiras'ın 24 yaşındaki forveti Dudu'nun sezon sonunda transferi için her konuda anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yetkililer Dudu'nun Ocak ayında takıma katılması için her konuda ısrarını sürdürürken, Brezilyalı forvetin sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olması büyük oranda kesinleşti. (Futbolarena)
HABERİN DEVAMI
10
10|25
Ara transferde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın gündemine gelen son ismin, Almanya’da Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki Ermin Bicakcic olduğu öğrenildi. (Fanatik)
11
11|25
Shakhtar, Taison'ı 3 milyon Euro gibi çok düşük bir rakama Fenerbahçe'ye vermeyi kabul ederken Brezilyalı oyuncunun güvenlik gerekçesiyle İstanbul'a gelmeyi reddetmesi işleri zora soktu. Shakhtar bu kez de Karavaev gibi Alan Patrick'i bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye göndermeyi kabul etti. Dick Advocaat kabul ederse geçen sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanacak. (Fotospor)
12
12|25
Galatasaray’ın transfer gündemindeki Mamadou Sakho’nun Liverpool’dan ayrılmasına, teknik direktör Jürgen Klopp’tan onay çıktı. Haberde Sarı-Kırmızılılar’ın Fransız stoperi kiralamak için ne gerekiyorsa yapacağı yazıldı. Ayrıca Sakho’ya Galatasaray’ın yanı sıra Milan ve İnter gibi İtalyan devlerinin de talip olduğu bildirildi. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
13
13|25
SKY Sports, QPR forması giyen Sandro ile Osmanlıspor’un yakından ilgilendiğini açıkladı. İngiltere’de Championship’te forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı Sandro, orta sahada görev yapıyor.
14
14|25
Sarı-Kırmızılı kulübün stoper adaylarından Vitor Hugo’nun bonservis bedeli her geçen gün biraz daha yükseliyor. Palmeiras forması giyen Brezilyalı futbolcunun bonservisinin yüzde 50’sinin Sao Paulo’da olduğu ortaya çıktı. Palmeiras’ın ardından Sao Paulo’nun da 25 yaşındaki savunmacıya talipler çıkınca fiyat artırma yoluna gittiği ve her iki kulübün de 5’er milyon euro’dan, toplamda 10 milyon euro fiyat biçtiği öğrenildi. (Fanatik)
15
15|25
İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Sunderland'te forma giyen Tunuslu kanat oyuncusu Wahbi Khazri'yi transfer etmek için resmi girişimlerde bulundu. İngiliz ekibi, beklenen performansı gösteremeyen 25 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu satışa çıkardı. Sunderland’e, Dick Advocaat döneminde transfer olan Tunuslu oyuncu, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. (Fotospor)
HABERİN DEVAMI
16
16|25
Galatasaray Yönetimi’nin yeni sözleşme imzalamak istediği Bruma için artık geri sayıma geçildi. Sarı-Kırmızılılar devre arasında Portekizli futbolcunun kontratını 2022 yılına kadar uzatmak istiyor. Genç yetenek de kontrat yenilemeye sıcak bakıyordu, ancak Avrupa devlerinin ilgisi kafasını karıştırmaya başladı. Yönetim ise işi bir an önce bitirip, Bruma’nın Galatasaray’da yola devam etmesini garanti altına almayı planlıyor. (Fanatik)
17
17|25
Transferde önceliği savunmaya vererek Mas ve Pereira ile kadrosunu takviye eden Trabzonspor, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı transferinde de artık gün sayıyor. Spartak Moskova’da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Bordo-Mavililer’in, Rus ekibine 1 milyon Euro ödemeyi kabul ederek transfere nokta koyduğu öğrenildi. (Fanatik)
18
18|25
Adı Fenerbahçe ile anılan Robin Quaison’ın, İstanbul’daki terör saldırıları nedeniyle Türkiye’ye gelmek istemediği öne sürülmüştü. Palermo forması giyen İsveçli orta saha oyuncusunun menajeri Hasan Eğilmez, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eğilmez, “Oyuncum böyle bir açıklama yapmadı. Aksine, İstanbul’u çok seviyor ve Türkiye’den gelecek her türlü teklife açık. İnsanlar, asılsız iddialar nedeniyle Quaison’a küfür bile etti” ifadelerini kullandı. Eğilmez, Türkiye’den hiçbir kulüple görüşmediklerini söyledi.
HABERİN DEVAMI
19
19|25
İspanyol basınının, ‘Adriano, Beşiktaş’tan ayrılmak istiyor’ iddiası gündemi sarstı. Ailesini Barcelona’ya gönderen 32 yaşındaki futbolcunun, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öne sürüldü. Ancak Brezilyalı yıldızın bu iddiaları yalanladığı öğrenildi. (Fanatik)
20
20|25
Şili'nin 10-15 Ocak tarihleri arasında Çin'de katılacağı turnuvadan affını isteyen Vargas'ın Türkiye'ye gelerek Galatasaray'ın yeni dönem kampına katılacağı bildirildi. Chilevision'da yayımlanan haberde milli takım teknik direktörü Antonio Pizzi'nin ikinci kaptanına sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi için izin verdiği bu yüzden Çin turnuvasına götürmeme kararı aldığı belirtildi. (Fotospor)
21
21|25
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın, “4 milyon Euro da verseler, Galatasaray’a vermeyeceğim” dediği Ahmet Çalık, takımının dünkü idmanında ilginç bir şaka yaptı. Gazetecilerin bulunduğu yerden geçerken fotoğrafının çekilmesi üzerine 22 yaşındaki savunmacı, “Abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz” dedi. Bu sözler, transferi gerçekleşmediği için genç stoperin çok üzgün olduğu şeklinde yorumlandı. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
22
22|25
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastanede ziyaret ettiği İlhan Cavcav'dan Ahmet Çalık'ı istemişti... "Çalık'ın fiyatı senin için 4 milyon Euro'dur" diyen Cavcav'a Özbek, "Başkan İrfan Can'ın 2 milyon euro ettiği yerde stoper o kadar etmez cevabı verdi. Bunun üzerine İlhan Cavcav görüşmeyi, "O zaman Brezilya'dan alacağın 10 milyon Euro'luk stoper sana hayırlı olsun" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. (Fotospor)
23
23|25
Samuel Eto'o'yu Beşiktaş veya Galatasaray'a göndermeye hazırlanan Antalyaspor'un ABD Ligi'ndeki sözleşmesi sona eren Didier Drogba'ya imza attıracağı iddia edildi. Antalyasporlu yöneticilerin Fildişili yıldız ile her konuda anlaştığı Eto'o'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Drogba'nın da imza için şehre geleceği bilidirildi. (Fotospor)
24
24|25
Trabzonspor, Yasin Öztekin için nabız yoklamaya başladı. Cimbom’da süresiz olarak kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibinin kapısını önce sezon sonuna kadar kiralama formülüyle çalacak. Fırtına, ayrıca eski oyuncusuna da Galatasaray’da kazandığı ücretin biraz üzerinde bir teklif yapıp fark yaratmayı planlıyor. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
25
25|25
Hollanda basınında yer alan haberde; Gregory van der Wiel'in kariyerini büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüreceği ve Al Wahda takımı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı kaydedildi. Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi.