Günün öne çıkan transfer dedikoduları (5 OCAK 2017)

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Beşiktaş'ta A takımda hiçbir maça çıkamayan 19 yaşındaki futbolcuya Türkiye ve Avrupa’dan 7 kulüp teklif yaptı. Porto takımlarından Leixoes, Oğuzhan Aydoğan’ı kiralamak isterken 13 maçta oynatma garantisi bile verdi. Portekiz dışında Alman kulüplerinin de yakından takip ettiği siyah-beyazlı futbolcuyla, Bielefeld, Bochum ve Düsseldorf’un kiralık olarak ilgilendiği bildirildi. Türkiye’de ise Boluspor, Denizlispor ve Giresunspor’un radarından olan Oğuzhan için, yönetimin önümüzdeki günlerde bir karar vereceği belirtildi. (Skorer)