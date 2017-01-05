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05 OCAK 2017
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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (5 OCAK 2017)

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:30:35

  • 1
    1 | 25

    F.Bahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, ismi daha önce de gündeme gelen Hollandalı futbolcu Eljero Elia, listenin tekrar üst sırasına geldi. Sağ kanattan sonra sol açık mevkiine de transfer yapmak isteyen ve ilk olarak Depay'la ilgilenmesine rağmen sonuca ulaşamayan sarı-lacivertli takım, rotayı Feyenoord'un 29 yaşındaki yıldızına çevirdi. (Fotomaç)

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    2 | 25

    Savunma sıkıntısını ortadan kaldıran Trabzonspor’da artık sıra hücum bölgesine yapılacak transferlerde. Başkan Muharrem Usta’nın, Ersun Yanal ile görüştüğü ve isteklerini hatırlatıp, “Forvet transferini kamp bitmeden yapacağız. Merak etme” müjdesini verdiği belirlendi. (Fanatik)

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    3 | 25

    Hollandalı yıldız ile anlaşan sarı-kırmızılı kulübün, yetki verdiği bir menajer dün Selanik’e gitti. Cimbom’un 3.5 milyon euro’ya transfere nokta koyması ve Rodrigues’i kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)

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