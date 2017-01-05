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Uğur Çiftçi
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Uğur Çiftçi: "İlk hedefim Avrupa"

Gençlerbirliği'nin defans oyuncusu Uğur Çiftçi, gelecek hedefleri için, "Hedefim her zaman en yukarısı. Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Basamakları yavaş yavaş çıktığımı düşünüyorum. İlk hedefim Avrupa" dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:43:00 Güncelleme: 10:52:08

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Gençlerbirliği'nde defans oyuncusu Uğur Çiftçi, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ligde geride kalan 16 haftayı değerlendiren Çiftçi, "Sezona iyi başladık. İlk 6 hafta yenilgisiz gidiyorduk. Ondan sonra ufak tefek düşmelerimiz oldu. Tekrar düzelmesini bildik. Ligi iyi bir puanla iyi bir yerde tamamladık. Kupada namağlup lideriz. İkinci yarıda daha çok çalışıp, daha iyi yerlerde olmayı umuyorum" diye konuştu.

"TAKIMDAKİ GÜZEL HAVA SAHAYA YANSIYOR"
Takımda çok güzel bir hava olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Ağabey-kardeş gibi. Hepimiz iç içeyiz. Antrenmanlarda da içeride de dışarıda da böyleyiz. Bu da sahaya yansıyor. Bir de biz çoğumuz altyapıdan olduğumuz için 10 senedir arkadaşız. Bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"
Teknik Direktör Ümit Özat'ın 'Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci ve Uğur Çiftçi çok üst seviyede futbolcular' söyleminin hatırlatılması üzerine Uğur, "Biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bunun üstüne koyarak, takımımıza katkı vermek istiyoruz. Daha üst seviyeye çekmek için. Bunun için çok çalışıyoruz. Hocamızın bize gösterdiklerini yapmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUZ"
Süper Lig'de ikinci yarıdaki hedeflerinin neler olduğunun sorulması üzerine, Çiftçi şöyle yanıt verdi:
"İkinci yarıda takımı daha üst sıralara çıkarmayı hedefliyoruz. 4., 5. Sıraları hedefliyoruz. Avrupa'da oynamak istiyoruz. İnşallah çalışıp, bunu başaracağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum."

"BASAMAKLARI YAVAŞ YAVAŞ ÇIKIYOR"
Milli futbolcu, gelecek hedefleri için ise, "Hedefim her zaman en yukarısı. Önce takımımızda oynamak. Takımımızı Avrupa'ya taşımak. Sonra A Milli Futbol Takımı, daha sonrada Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Basamak basamak her şey. Basamakları yavaş yavaş çıktığımı düşünüyorum. İnşallah iyi çalışarak, hedeflerime çıkacağımı düşünüyorum. İlk hedefim Avrupa" ifadelerini kullandı.

"Messi'yi beğeniyorum"
Ankara ekibinin defans oyuncusu, Türkiye'de en çok İrfan Can Kahveci'yi, dünya genelinde ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi beğendiğini açıkladı.

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