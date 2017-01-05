Fatih Altaylı'ya Galatasaraylılar'dan destek

Fatih Altaylı’nın “Dursun Özbek, Galatasaray Genel Kurulu’nu kandırdı. Yetkileri geri alınmalı” yazısı dün Twitter’da ‘TT’ oldu. Taraftarlar, “Ağzına sağlık. Kahroluyoruz, başkanlığı da alınsın” diyerek Altaylı’ya destek oldu.

TWITTER'DA YAZILANLAR:



■ Yetkisini de alın elinden başkanlığını da!

■ Devirin artık şu yönetimi, biz kahroluyoruz.

■ Ağzınıza sağlık, noktadan virgüle kadar doğru tespit.

■ 40 yıldır gözümüz gibi baktığımız araziler, yok pahasına gitmesin!

■ Mecidiyeköy arazisinde yapılan hatalar, Riva ve Florya’da da yapılıyor.

■ Acilen mümkünse seçimli bir olağanüstü kongre yapılmalı...

■ Kulüp borçtan kurtulsun derken daha da borca batacak bunlar yüzünden!