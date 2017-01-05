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Fatih Altaylı
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Fatih Altaylı'ya Galatasaraylılar'dan destek

Fatih Altaylı’nın yazısı büyük beğeni topladı. Galatasaraylı taraftarlar Altaylı'ya destek verirken, "Dursun Özbek'in başkanlığı da alınsın" yorumunda bulundu

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:45:05 Güncelleme: 10:55:22

Fatih Altaylı’nın “Dursun Özbek, Galatasaray Genel Kurulu’nu kandırdı. Yetkileri geri alınmalı” yazısı dün Twitter’da ‘TT’ oldu. Taraftarlar, “Ağzına sağlık. Kahroluyoruz, başkanlığı da alınsın” diyerek Altaylı’ya destek oldu.

TWITTER'DA YAZILANLAR:

■ Yetkisini de alın elinden başkanlığını da!

■ Devirin artık şu yönetimi, biz kahroluyoruz.

■ Ağzınıza sağlık, noktadan virgüle kadar doğru tespit.

■ 40 yıldır gözümüz gibi baktığımız araziler, yok pahasına gitmesin!

■ Mecidiyeköy arazisinde yapılan hatalar, Riva ve Florya’da da yapılıyor.

■ Acilen mümkünse seçimli bir olağanüstü kongre yapılmalı...

■ Kulüp borçtan kurtulsun derken daha da borca batacak bunlar yüzünden!

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