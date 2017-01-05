05 Ocak 2017 Perşembe, 11:43:47 | Güncelleme: 12:10:48
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1|50
Bruma: İstanbul
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2|50
Emenike
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3|50
Atiba'dan Babel paylaşımı: Büyük işleri birlikte yapmak için sabırsızlanıyoruz
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4|50
Alper Potuk
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5|50
Moussa Sow
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Uğur Demirok
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7|50
Podolski: Futbol daima beni güldürür
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8|50
Volkan Pala
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9|50
Ertuğrul Taşkıran ve ailesi
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10|50
Adem Büyük
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11|50
Fabiano
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Diego ve çocukları
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13|50
Lukas Podolski: Tatil bitti
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Sinan Gümüş: 2017 yolculuğu başlasın. Herşey dilediğimiz gibi olsun
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15|50
Miroslav Stoch
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Burak Yılmaz
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17|50
Ersan Gülüm'den Demba Ba paylaşımı: Daha büyük, daha iyi ve daha güçlü geri geliyor.
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Nigel de Jong
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Mario Balotelli
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Tolga Ciğerci
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Gökhan İnler
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22|50
Moussa Sow
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23|50
Emre Çolak
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24|50
İlkay Gündoğan
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25|50
Emre Mor
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Tarık Çamdal
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Robin Van Persie
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28|50
Gökhan İnler
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29|50
Fabiano
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30|50
Podolski
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Dirk Kuyt
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Nigel de Jong: Antalya
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34|50
Lukas Podolski
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De Jong
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Caner Erkin
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37|50
Sefa Yılmaz
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Fernando Muslera
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Anderson Talisca
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Dzemaili'nin ailesi
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Tolga Ciğerci ve Dzeko
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42|50
Zeki Ayvaz: Gerçekleştirmeyi düşündüğün, iddia ettiğin düşünce ve hayallerini söylemlere bırakarak değil gerçekleştirerek hatırlanırsın. Çünkü seni ve düşüncelerini ölümsüzleştirecek olan şey hayaller değil, Başarıların olacaktır...
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Tunay Torun
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44|50
De Souza ve ailesi
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45|50
Alex de Souza
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46|50
Felipe Melo
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Tarık Çamdal
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48|50
Cenk Gönen: Doğru söze ne hacet.İyi ki doğdun büyük üstat