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Zeki Ayvaz: Gerçekleştirmeyi düşündüğün, iddia ettiğin düşünce ve hayallerini söylemlere bırakarak değil gerçekleştirerek hatırlanırsın. Çünkü seni ve düşüncelerini ölümsüzleştirecek olan şey hayaller değil, Başarıların olacaktır...