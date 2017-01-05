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Matej Mitrovic
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Mitrovic, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, sağlık kontrolünden geçirildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:43:39 Güncelleme: 12:44:37

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, sağlık kontrolünden geçirildi.

Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Hırvat stoper, Acıbadem Sports’ta bir takım testlere tabii tutuldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Mitrovic, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Matej Mitrovic'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

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