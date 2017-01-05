Ümit Özat: "Ahmet Çalık'ın ayrılmasına üzülürüm"

Ümit Özat, devre arasında kırmızı-siyahlıların Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'la adı anılan takım kaptanı Ahmet Çalık için övgü dolu sözler kullanan Özat, şöyle konuştu:

"Ahmet'in ayrılması takımın liderini kaybetmek adına beni üzer. Ülkenin gerçeklerini en iyi bilenlerden birisiyim. Büyük kulüpler bu tarz oyunculara büyük paralar veriyor. Bizim gibi kulüplerin bu kadar büyük paralar verme ihtimali yok. Oyuncular sadece kulüp iyi para kazanacağı için satılmıyor, onlara verilen paraları biz verecek durumda değiliz. Ahmet Çalık adına sevinirim, kendi adıma üzülürüm. Sevinme nedenim Avrupa'da oynayacak, milli takıma belki daha çok gidecek. Çok çalışkan bir çocuk, çok iyi yerlere gidecektir."

"HEDEF İLK 6"

Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de ligi ilk 6 içinde bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Takımın başına geldiğinde 10 haftada 11 puan olduğunu kendisiyle son 6 haftada 11 puan toplandığını hatırlatan Özat, şöyle devam etti:

"Geldiğim gün, 'hedefim ilk 6' dedim. Takım o zaman 11. sıradaydı. Şu bir gerçek, Süper Lig'de ilk 6'ya girebilecek potansiyelimiz var. Kalacak ve gidecek oyuncuların da bunda rolü önemli. Zorlu bir fikstürden çıktık. Önümüzdeki periyotta 4 maçın 3'ü deplasman. Arada yine kupa maçlarımız var. 18 günde 7 maç oynayacağız. Burayı minimum hatayla kapatabilirsek önümüz açık olur."

Göreve gelir gelmez takım savunması üzerinde durduklarını aktaran 40 yaşındaki teknik adam, "Benden önceyle ilgili konuşmak doğru değil. Sadece biz geldiğimizde kendi görüşümüze göre takım savunması üzerinde durduk. Ekip olarak takım savunmasında sıkıntı vardı. Fenerbahçe maçında 3 golü de bireysel hatayla yedik. Şimdiye kadar bizim çatır çatır pozisyona girdiğimiz gibi bize karşı pozisyon bulan takım olmadı. Ligde 6 maçta 4 gol yedik. Kupada 3'te 3 yaptık. Daha iyi potansiyelimiz var. İyi yerlerde ligi bitirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'na çok önem verdiğini aktaran Özat, "Bu kupa olmasa oynamayan futbolculara forma vereceğiniz başka bir platform yok. Bu maçların çokluğu oynamayan oyuncular için çok önemli. Gençlerbirliği tarihinde 2 kez kupa kazandı, 3. neden olması. Hedefimiz arasında bu da var." ifadelerini kullandı.

Özat, takıma ara transfer döneminde bir santrfor ve orta saha oyuncusu almak istediklerini ancak bu isteklerin gerçekleşmemesi durumunda bile iyi bir kadrolarının olduğunun altını çizdi.

"BAŞKANLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Ümit Özat, kulüp başkanı İlhan Cavcav'la çok iyi anlaştıklarını aktardı.

Cavcav'ı iyi tanıdığını vurgulayan Özat, "Başkanı 9 yaşından beri tanıyorum. Geç bile kaldım buraya gelmeye. Nasip bugüneymiş. Her insanın anlaşamayacağı biri olabilir. Neticede 41 yıl kulüp başkanlığı yapmış insanın takımında söz sahibi olması kadar doğal bir şey olamaz. Geldiğimiz günden bu yana haftada 2-3 gün yüz yüze, her gün de telefonda görüşüyoruz. Allah nazardan saklasın, başkanla hiç sorunum olmadı bugüne kadar. Desteğini hiç esirgemedi. Kimi istesek alıyor. İnşallah bunun karşılığını veririz." şeklinde konuştu.