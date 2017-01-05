Fikret Orman, Eto'o için net konuştu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lig TV'ye verdiği röportajda 2. yarı öncesi değerlendirmelerde bulundu ve transferle ilgili bilgi verdi. İşte Orman'ın açıklamaları:

"Antalyaspor büyük bir camia. Başında da bizim kaptanlığımızı yapmış Rıza Çalımbay var. Rıza Hoca bizim için çok kıymetli bir insan. Biz 'İlgilenmiyoruz' dersek yalan söylemiş oluruz. İlgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rızasıyla olacak bir şey. Gazetelerde görüyorum; 'Su oyuncuyu veriyor' falan. Bizim oyuncularımız mal değiller. Bizim kulübümüzde böyle şey olmaz. Oyuncular bizim evlatlarımız. Onlara duygusuz bir bardak gibi, bunu buraya koydum... Bizde olmaz öyle şeyler. Ancak takım kadromuz çok geniş. Bazı oyuncularımız takım içerisinde yer bulmayabilirler. Başka kulüplere gidip oynamalarını istediğimiz isimler var. Oyuncu ve kulüpler isterlerse bazı oyuncularımızın kiraya gitmesi yönünde arzularım var. Ama buna takas olarak bakmam ben. Kıymetli oyuncularım var. Oynamadıkça geriye düşüyorlar. Rhodolfo'yu ne zorluklarla aldık, müthiş bir insan. Şimdi sakatlıktan çıktı, top oynaması lazım. Bu Rhodolfo'yu satalım falan değil. Böyle düşüncede olduğumuz oyuncularımız var. Eto'o'ya döndüğümüz zaman, kısmetse olur. Aboubakar Beşiktaş'ta önemli işler yaptı. Golcünün gol atması sadece golcüyle alakalı olan bir şey değil. Kanatların, orta sahanın çok iyi çalışması lazım. Cenk zaten milli takımın santraforu. Antalyaspor'un da bizim de işimize gelirse Eto'o olabilir."

"GOMEZ'E SEZON SONU BAKARIZ"

"Beşiktaş'ta transfer her gün çalışılan bir konu. Ben gidiyorum, yöneticilerim gidiyor. Bunun ismi Fernando Torres, ne güzel diyerek transfer yapmıyoruz. Biz attıkları gollerle, paslarla, oyunuyla tüm taraftarı mutlu edecek transferler yapmak istiyoruz. Mario Gomez taraftarın, benim, yönetimin çok sevdiği bir isim. Gitme sebebi ailesinin terör ile ilgili korkusuydu. Bu ülkemizin ve dünyanın gerçeği. Şu an olduğu takımda top oynamaya devam etmek durumunda. Sezon sonu geldiğinde bakarız."

"CANER BİR SAHAYA DÖNSÜN"

Caner Erkin ve Mehmet Ekici hakkında da konuşan Orman, "Caner ile ilgili ilk yaptırımımızı yaptık, Roma'da evlendirdik Caner'i. Caner enteresan bir çocuk. Ailenin çocuğu gibi bir anda oldu. Çok seviyoruz ama bu bir hatır işi değil. Caner bir sahaya dönsün, ondan sonrasına bakarız. Caner'den bekletilerimiz var."

"MEHMET EKİCİ KALİTELİ FUTBOLCU"

"Mehmet Ekici kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok fazla oyuncumuz var. Daldaki kuşa değil de eldeki kuşa bakmak lazım."

"Beşiktaş nezdinde kötü günler geçirdik. 15 Temmuz'da stada inen helikopter, yaşanan olaylar transferle ilgili zorluyor bizi. Biz bir hesap yaparken, önce kendi sporcularımızı düşünmek zorundayız. Önce onların ücretlerini ödemek zorundayız. Taraftarlarımız ''Onu al başkan, bunu al başkan'' diye konuşuyor ama bu ülkenin ve Bşeiktaş'ın kendi gerçekleri var. Beşiktaş'ın stadı bitirmiş olması tüm problemleri çözdüğü anlamına gelmez."

"BABEL SANKİ 10 SENEDİR TAKIMDA GİBİ"

"Babel çok eskiden de takip ettiğimiz bir oyuncu. Türkiye'yi tanıyan, hızlı adapte olabilecek bir isim. Biz biraz daha gole yatkın bir kanat arıyorduk. Bu özelliklere sahip önemli bir kariyeri olan oyuncu. Sanki 10 senedir takımda oynuyormuş gibi. Mutluyuz açıkçası."

"MITROVIC'İ UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİYORUZ"

"Yeni stoperimiz epey bir zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. Önemli fedakarlıklar yaparak aldığımız bir oyuncu. UEFA ile yaptığımız anlaşmaları da gözden kaçırmamak lazım. Başkaları buna uymuyormuş, bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Bonservisi elinde ya da kiralık transferleri yaptığımız zaman bazen yaş ortalamalarımızı yukarı çıkarıyoruz. Takımı gençleştirmemiz lazım. Bizim scout ekibi canlı olarak 4-5 kez izledi. Gökhan Kesin, Metin Albayrak ve ben de izledim. Tabii transferin iyisi sahada belli olur."

YATIRIMLAR

''Şu an stadı bitirdik ama stadın içinde açılış yapacağımız 3 yer var. Artık Akaretler'i tamamen boşalttık. Basın grubu da geçecek. Onlar da HD'ye dönecekler. Restoranlar açılacak, müze açılacak. Bunların hepsi büyük yatırımlar. Pendik tesisine girmemiz lazım. Ümraniye'ye yazın başlayacağız. Bu sene Ümraniye'ye 10 milyonun üzerinde para yatırmak zorundayız. Gerede'de kamp tesisleri yapacağız. Tapusunu aldık, çalışmalar devam ediyor. Çok işimiz var.''

"MORALSİZ BİR TOPLUM YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

''Bombanın patladığı yerde bazı çalışmalarımız tamirlerimiz oldu, oluyor. Ama bunlar kolay şeyler o güzelim çocukları hiçbir şey geri getiremeyecek. Güvensiz bir ülke, moralsiz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Biz de insanları mutlu etmek için çalışıyoruz.''

''Başakşehir çok iyi işler yapıyor. Abdullah Hoca sevdiğimiz bir kardeşimiz. Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rakiplerimiz, her zaman iddialılar. Biz de cepteki keklik değiliz. Ama saha dışı pis oyunların içine çekilmeye teslim olmayacağız.''

"DINAMO KIEV MAÇINDA BİZE MÜDAHALE YAPILDI"

''Beşiktaş Avrupa'da artık tecrübeli bir takım. Dinamo Kiev'e bakmayın, o maç Türkiye'ye 15 Temmuz'da yapıldığı gibi bir müdahaleydi, ayıptı. O günde söyledim. Beşiktaş'ın kuvvetli bir kadrosu var. Beşiktaş UEFA Kupası'nı İstanbul'a getirebilir mi? Bence getirebilir. Şampiyonlar Ligi zor gibi görünüyor ama UEFA Kupası'nı getirebiliriz. Hapoel öyle kolay bir rakip değil."

"DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

"Hedeflerimiz çok büyük. Beşiktaş'ın bir dünya kulübü olması lazım. Büyük kulüp, stadı, bütçesi, taraftar sayısıyla olur. Oralara gelebilmemiz için çok işlerimiz var. Biz sıfırdan başlamadık, -100'den geldik. Daha yapacağımız çok işler var. Görev süremin bitmesine 2.5 sene var.''

GÜNEŞ VE SARICA'YA ÖVGÜ

''Şenol Güneş adam gibi adamdır. Müthiş bir karakteri vardır. Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biridir. Ufuk Sarıca müthiş işler yapıyor. Hentbol takımımız müthiş işler yapıyor. Taraftarımız moralli olarak kulüplerinin arkasında olsunlar. Beşiktaş'ın müthiş bir kadrosu var. Talisca geldi, Caner koşulara başlıyor. Bir sıkıntımız yok bizim. Herkes camiasının arkasında dursun.''