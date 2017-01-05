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Samsunspor, Kone ve Göksu ile prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Göztepe'den Famoussa Kone ile Altınordu'dan Göksu Türkdoğan ile prensipte anlaştı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:00:00 Güncelleme: 15:01:09

Sportif direktör Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer tahtasının henüz açılmadığını ama transfere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kulüp başkanı Erkurt Tutu'nun transfer tahtasını açtırmak için gayret gösterdiğini, mutlaka transfer tahtasını açtıracaklarını vurgulayan Zeren, "Anlaştığımız oyuncuları kampımıza davet etmeye başladık. Göztepe'de oynayan Famoussa Kone, eski oyuncumuzdu. Tekrar aramızda olmasını istedik. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda Kone ve Altınordu'dan Göksu Türkdoğan ile prensip anlaşmasına vardık. İki futbolcu da Antalya'daki kampa katıldı." dedi.

Takımı güçlendirmek adına bazı oyuncularla görüşmelerinin sürdüğüne dile getiren Zeren, transfer tahtası açılır açılmaz bu oyuncularla resmi sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

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