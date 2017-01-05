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Martin Skrtel
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Martin Skrtel, ikinci devreden umutlu

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, lig lideri Medipol Başakşehir ile aralarında 5 puan fark bulunduğunu hatırlatarak, "Son bir iki ayda gösterdiğimiz performansı sürdürebilirsek, sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum." ifadesini kullandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:22:42 Güncelleme: 15:26:24

Fenerbahçe gazetesinde röportajı yayınlanan Skrtel, sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Savunmadaki partneri Simon Kjaer ile iyi bir uyum yakaladıklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Onu buraya gelmeden de tanıyordum. Buraya geldikten sonrada bir insan olarak da ne kadar iyi olduğunu gördüm. Harika bir futbolcu olduğunu zaten biliyordum. İyi bir insan olduğunu da burada tanıyarak gördüm. İş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Simon ile şu ana kadar işler bizim için iyi gitti. Sezon sonuna kadar da böyle olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Skrtel, sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak sonrasında durumu toparladıklarını belirtti. Sezon başında teknik direktör değişimine gidildiğini anımsatan Skrtel, şunları aktardı:

"Sezon başına kıyasla kendimizi çok iyi geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Özellikle taktiksel anlamda çok daha iyi bir şekilde sahaya istediklerimizi yansıtabiliyoruz. Adım adım ilerleyerek, ligin yukarısıyla farkı kapattık diyebiliriz. Şu an da 5 puanlık bir fark var. Önümüzde de 18 maç var ve kalitemize inanıyorum. Elimizde nelerin olduğunu biz biliyoruz ve buna inancımız tam. Son bir iki ayda gösterdiğimiz performansı sürdürebilirsek, sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum. Çok çalışmalıyız ve bunu yapabilmemiz için maç maç yolumuza bakarak alabildiğimiz kadar puan almalıyız."

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