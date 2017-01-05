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Fenerbahçe'den 'Kütahyalı ve MİT' açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden MİT'e yaptıkları başvurunun sonucuyla ilgili bir açıklama yayınladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:31:13 Güncelleme: 15:50:29

Fenerbahçe Spor Kulübü, Rasim Ozan Kütahyalı'nın MİT logolu dosyayla yaptığı açıklamalarla ilgili MİT'e başvuruda bulunduklarını ve dosyayla ilgili bir bilginin olmadığı cevabını aldıklarını duyurdu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"23 Ekim 2016 Pazar günü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Futbol” isimli programda, Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, elinde MİT logolu bir dosyayı işaret ederek bir takım ithamlarda bulunmuştur.

Konuyla ilgili kulübümüzün MİT’e yapmış olduğu resmi başvuru sonucunda, ilgili kurumun kayıtlarında, söz konu şahsın iddia ettiği konularla ilgili bir bilginin bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu şekilde, adı geçen şahsın nüfuz ticareti yaptığı hususu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna daha önce bildirdiğimiz şekilde, kulübümüze ve yöneticilerimize iftira atan bahse konu şahısla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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