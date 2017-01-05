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Karavaev Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'ten Karavaev'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:27:51 Güncelleme: 16:30:09

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oleksandr Karavaiev’e Fenerbahçe’ye “Hoşgeldin” diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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