Al Wahda, Gregory van der Wiel'e talip oldu

Teknik direktör Dick Advocaat’ın Emenike ile birlikte kadro dışı bıraktığı Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor... Sarı- Lacivertliler’in ligin ikinci yarısında düşünmediği Hollandalı yıldıza Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda talip oldu. Yıldız oyuncunun geçtiğimiz çarşamba günü Abu Dabi’de Al Wahda kulübü ile bir görüşme yaptığı belirtildi. BAE takımı Wiel ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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