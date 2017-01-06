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Gregory van der Wiel Al Wahda transfer Fenerbahçe
FUTBOL

Al Wahda, Gregory van der Wiel'e talip oldu

Birleşik Arap Emirlikleri takımı, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Hollandalı sağ bekle ilgileniyor

06 Ocak 2017 Cuma, 00:39:29 Güncelleme: 09:38:17

Teknik direktör Dick Advocaat’ın Emenike ile birlikte kadro dışı bıraktığı Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor... Sarı- Lacivertliler’in ligin ikinci yarısında düşünmediği Hollandalı yıldıza Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda talip oldu. Yıldız oyuncunun geçtiğimiz çarşamba günü Abu Dabi’de Al Wahda kulübü ile bir görüşme yaptığı belirtildi. BAE takımı Wiel ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. 

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