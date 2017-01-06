Beşiktaş'ta, Samuel Eto'o için karar günü

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Ömer’in Kırmızı-Beyazlılar’la anlaşmak üzere olduğu ve Eto’o’nun da aynı otelde kamp yaptıkları Beşiktaş’ın formasını giymeye çok yakın olduğu ifade edildi.



HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT