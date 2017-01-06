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FUTBOL

Beşiktaş'ta, Samuel Eto'o için karar günü

06 Ocak 2017 Cuma, 01:53:38

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    Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldız için Antalya’ya son teklifini “Ömer’i alın, Eto’o’yu verin” diyerek yaptı.

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    Kırmızı- Beyazlılar’ın bu teklife sıcak baktığı bildirilirken bugünkü yanıta göre 36 yaşındaki golcünün kaderi belli olacak

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    Beşiktaş’ta uzun süredir gündemden düşmeyen Antalyasporlu Samuel Eto’o transferinde son viraja girildi.

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