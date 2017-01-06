Beşiktaş'ta, Samuel Eto'o için karar günü

06 Ocak 2017 Cuma, 01:53:38 | Güncelleme: 07:22:39
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Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldız için Antalya’ya son teklifini “Ömer’i alın, Eto’o’yu verin” diyerek yaptı.
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Kırmızı- Beyazlılar’ın bu teklife sıcak baktığı bildirilirken bugünkü yanıta göre 36 yaşındaki golcünün kaderi belli olacak
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Beşiktaş’ta uzun süredir gündemden düşmeyen Antalyasporlu Samuel Eto’o transferinde son viraja girildi.
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Siyah-Beyazlılar’ın Antalya kampını takip etmek için önceki gün bu kente gelen başkan Fikret Orman, Kamerunlu forvetin transferi için Akdeniz ekibinin kurmaylarıyla son pazarlıklarını yaptı.
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Bu transfer karşılığında ilk olarak Kerim Frei’ı isteyen Kırmızı-Beyazlılar’a, oyuncunun istememesi nedeniyle olumsuz yanıt veren Orman, Ömer Şişmanoğlu+Necip Uysal teklifine de yanaşmamıştı.
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Antalya’nın talebini “Ömer+1 milyon Euro” olarak değiştirmesi sonrası, Beşiktaş Başkanı “Ömer’i alın, para vermeyelim” karşılığını verirken Eto’o’nun da gönlünün Kartal’dan yana olması nedeniyle Akdeniz ekibinin bu teklife sıcak baktığı ve son kararın bugün verileceği öğrenildi.
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ÖMER’İN MENAJERİ ANTALYA’YA GELDİ Öte yandan Kartal’ın 36 yaşındaki yıldıza karşılık vermeyi planladığı Ömer Şişmanoğlu’nun menajerinin de Antalya’ya gelip kulüple masaya oturduğu bildirildi.
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Ömer’in Kırmızı-Beyazlılar’la anlaşmak üzere olduğu ve Eto’o’nun da aynı otelde kamp yaptıkları Beşiktaş’ın formasını giymeye çok yakın olduğu ifade edildi.