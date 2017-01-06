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Trabzonspor Martin Caceres transfer
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Trabzonspor, Martin Caceres'le anlaştı! Sıra Aatif'ta...

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Martin Caceres ile anlaştı. Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe ile görüşmeler sürüyor

06 Ocak 2017 Cuma, 10:27:53 Güncelleme: 19:50:37

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu da yaptığı açıklamada Uruguaylı stoper Caceres'le anlaştıklarını söyledi.

Bülbüloğlu, "Martin Caceres'le anlaştık. Stoper konusunu çözdük. Aatif, Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmadı. Şimdi başkanımız Muharrem Usta kendisiyle görüşüyor. Anlaşacağımızı umuyorum" dedi.

Aatif Chahechouhe transferinin gerçekleşmesinin ardından tüm dikkatlerini forvet transferine çevireceklerini dile getiren Önder Bülbüloğlu, "Aatif ile anlaştıktan sonra forvet konusuna kanalize olacağız. Alternatiflerimiz var. Onlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE
Bugün Uruguay'dan yola çıkan Martin Caceres'in Pazar günü Türkiye'de olacağı belirtildi.

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