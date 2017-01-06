Trabzonspor, Martin Caceres'te sona yaklaştı

Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşamayan Bordo- Mavililer, son olarak Juventus forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde sona yaklaşırken arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Bonservissiz olması nedeniyle Bordo-Mavililer için cazip bir seçenek olan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ