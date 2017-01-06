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Fethi Sekin
FUTBOL

Galatasaray Fethi Sekin'in oğlunu altyapısına alacak

Galatasaray Kulübü, dün İzmir'de yapılan terör saldırısında şehit olan polisimiz Fethi Sekin'in oğlu için altyapıda eğitim verilmesi adına söz verdiklerini duyurdu

06 Ocak 2017 Cuma, 10:42:16 Güncelleme: 10:49:26

Galatasaray resmi internet sitesinden "Tüm Türkiye'ye sözümüzdür" başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir’de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’e bir kez daha Allah’tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin’in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay’ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi’nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi’ne ve Türkiye’ye sözüdür.

Saygılarımızla.

Galatasaray Spor Kulübü"

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300
YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    helal olsun yönetime.
  • Misafir 11 dakika önce
    HELAL OLSUN GALATASARAYA ALLAH ŞEHİTLERİMİZDEN RAZI OLSUN ÖNCE ALLAH ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE NEFES ALIYORUZ RABBİM MİLLETİMİZİ DEVLETİMİZİ KORUSUN...
  • Misafir 54 dakika önce
    helal olsun galatasaray yönetimine
  • Misafir 55 dakika önce
    helal olsun Galatasaray yönetimine.
  • Misafir 59 dakika önce
    Helal Olsun
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