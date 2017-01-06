Günün öne çıkan transfer dedikoduları (6 Ocak 2017)
06 Ocak 2017 Cuma, 11:42:58 | Güncelleme: 11:57:41
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Trabzonspor, stoper mevkisi için gündemine aldığı Uruguaylı Martin Caceres’in transferinde önemli yol kat etti. Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşamayan Bordo-Mavililer, son olarak Juventus forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde sona yaklaşırken arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. (HABERTÜRK)
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G.Saray ile sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop, Göztepe'nin gündeminde... Yöneticiler, Okan Buruk'un da alınması için onay verdiği Altıntop'un hem takımın önemli bir eksiğini gidereceğine, hem de Göztepe tribünlerini ayağa kaldıracağını düşünüyor. Göztepe yönetimi Hamit Altıntop için girişimlere başlarken, Buruk'un da Hamit'in transferinde etkin rol oynadığı iddia edildi. (Fotomaç)
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Sarı-Kırmızılı idarecilerle transfer toplantısı yapan Riekerink, PSV’de forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Luciano Narsingh için, “Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onu alırsak, Lens’in Fenerbahçe’de yarattığı etkiyi yaratır” yorumunu yaptı. (Fanatik)
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Galatasaray'ın transferdeki gözdelerinden Garry Rodrigues'in kulübü PAOK, bu transferin gerçekleşmesi halinde alternatif isimlerle görüşmeye başladı. PAOK'un ilgilendiği ilk isim Partizan forması giyen Leonardo. Yunanistan temsilcisi, Partizan ile Leonardo konusunda anlaşamazsa, Fenerbahçeli Miroslav Stoch için düğmeye basacak. Stoch, 2013-2014 sezonunda da PAOK'ta kiralık olarak forma giymişti. (Fotomaç)
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Sözleşmesi bitecek oyuncularla, sezon tamamlanmadan masaya oturmayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a İskoçlar göz dikti. Mukavelesi sezon bitiminde sona erecek olan milli sol bek için atağa kalkan İskoçya ekibi Celtic, oyuncunun kapısını ciddi bir teklifle çaldı. Celtic'in Hasan Ali'ye 3 yıllık sözleşme karşılığı yıllık 1.6 milyon sterlin ve 1 milyon sterlin imza parası önerdiği bildirildi. (Fotomaç)
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek arzusundaki siyah-beyazlılar, Antalyasporlu Eto’o’yu bitirmek için gün sayıyor. Mario Gomez ise yeni sezonda düşünülüyor. (Fotomaç)
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Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmamasından sonra Portekizli oyuncunun satışına karar verilirken yapılan görüşmelerde şimdiye kadar en iyi teklifin Tottenham'dan geldiği bildirildi. Bir yıl daha anlaşması kalan Bruma'dan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın 20 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği ifade edildi. (Fotomaç)
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Bruma'nın yerine oyuncu arayan Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi. 2016 yılını Brezilya'nın İnternacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu için 3.5 milyon euro teklif edildiği bildirildi. CSKA 'nın, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro'ya aldığı ve iki sezon için İnter'e 1.2 milyon euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi. (Fotomaç)
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Arap gazetesi Gulf News, Robin van Persie ve eşinin Al Ahli başkanı ve yöneticileriyle Dubai’de içeriği belirsiz bir görüşme yaptığını öne sürdü. (Fotomaç)
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'nın Palmeiras takımına transfer oldu. Inter'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden futbolcunın yeni kulübündeki sözleşme detayları da belli oldu. Ülkesinde oynamak için ciddi fedekarlıklarda bulunan Melo, 3 yıl boyunca toplamda 7.2 milyon Brezilya Reali (8 milyon TL), maç başına da 15 bin Brezilya Reali kazanacak. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu istediği iddia edildi. Yunanistan'dan Ekirikas, Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu istediğini yazdı. (Fotospor)
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Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rekik ismini önerdi. Nigel De Jong'un menajeri Rodger Linse, Galatasaray'ın stoper transferi için 5 milyon Euro'luk bir bütçesi olması durumunda kendilerine Marsilya'dan Karim Rekik'i getirebileceğini iletti. (Fotospor)
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Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer edilen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic dün menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajeri eski Hırvat futbolcu Ivan Cvjetkovic, yöneticilerle görüşme yaptı ve Kartal'ın golcü transfer etmek istediğini öğrendi. Juventus'ta oynayan Mario Mandzukic'in de menajerliğini yapan Cvjetkovic, İtalya'da mutsuz olan 30 yaşındaki golcüyü istenmesi halinde Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. (Fotospor)
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Galatasaray yönetimi, Çin kulüplerinin yakın takibine giren Wesley Sneijder'in fikrini sordu. Hollandalı oyuncu, "Galatasaray'dan gitmem için çok ekstra şeyler vermeleri gerekir. Örneğin yılda 15 milyon euro ve 3 senelik sözleşme olursa gidebilirim" ifadelerini kullandı. (Milliyet)
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Samuel Eto’o ile ilgilenen ancak Trabzonspor’un da Kamerunlu oyuncu için devrede olması nedeniyle henüz sonuç alamayan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli forvetten cevap bekliyor. Samuel Eto’o için Trabzonspor Kulübünün hem daha çok para hem de banka teminatı sunabilme ihtimali nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, alternatif isimleri de mecburen hazırda tutuyor. (Milliyet)
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Beşiktaş, son olarak listesine Atletico Nacional’da oynayan Miguel Borja ile Andres Ibarguen’i dahil etti. 23 yaşındaki Borja ile 24 yaşında olan Ibarguen’i bir süredir İzleme Komitesi’ne takip ettiren Beşiktaş Yönetimi’nin, Eto’o transferinde bütçenin aşılması halinde genç golcü adaylarını öne çekebileceği belirlendi. İzleme Komitesi’nin, Çin liginde top koşturan bir başka Kolombiyalı golcü Jackson Martinez’i veto ettiği öğrenildi. (Milliyet)
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Galatasaray ile Palmeiras arasında Vitor Hugo pazarlığında fark 2 milyon Euro'ya inmiş durumda. Son olarak 5.5 milyon Euro'ya kadar çıkan Sarı-Kırmızılılar bu transferi mutlaka bitirmeyi hedefliyor. (Takvim)
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Fikret Orman, Kerim Frei'a "Bizim önemli oyuncularımızdansın. Mukavelen 2018'de bitiyor. Şimdi bu kontratı uzatalım ve 6 aylığına oynayabileceğin bir takıma seni kiralayalım. Böylece hem kendini geliştirme şansı bulursun hem de Beşiktaş seni, sen de Beşiktaş'ı kaybetmemiş olursun" teklifini sundu .(Vatan)
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Kendisine kulüp bulması istenilen tecrübeli oyuncu Veli Kavlak, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Veli'nin kalıp kalmayacağı konusundaki son kararı Güneş'in Antalya kampının ardından vereceği öğrenildi. (Sabah)
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana her transfer döneminde taliplileri çıkan Sneijder'e iki Çin kulübünden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası ortaya atıldı. (Sabah)
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Galatasaray'da Yasin’e Dinamo Kazan ve Dinamo Moskova, Podolski’ye ise Çin Ligi’nden 2 kulüp talip oldu. Galatasaray’ a teklif edilen toplam rakam 10 milyon Euro’yu buldu.(Takvim)
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Çin'den gelen yüksek teklifler Quaresma'nın aklını karıştırırken, Sporting Lizbon'un da Quaresma için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. (Takvim)
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Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a önerilen ve önce ‘Tamam’ diyen Aatif, son anda vazgeçti, Bordo- Mavililer’e gitmeyi kabul etmedi. Ezeli rakibiyle anlaşan Fenerbahçe, transferi artık direkt para formülüyle çözecek. rakam 1.5 milyon Euro. (Fanatik)
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Savunmasını Mitrovic’le güçlendiren Beşiktaş’ta Vida aşkı bitmiyor. Dinamo Kiev’e son olarak 2 milyon Euro kiralama teklifi sunan Beşiktaş, Ukrayna ekibinden olumlu geri dönüş aldı. (Fanatik)
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Vida konusunda Dinamo Kiev ile görüşme halinde olan Kartal’ın, takımın Brezilyalı golcüsü Junior Moraes için de nabız yokladığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için Ukrayna ekibi ile pazarlıklara devam eden Beşiktaş’ın Eto’o transferinde pürüz yaşaması halinde Moraes’i kadrosuna katacağı belirtildi. (Fanatik)
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Trabzonspor’dan ayrılmaya hazırlanan Güray Vural, Bursaspor’a çok yakın... Eski öğrencisiyle bizzat görüşen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcuyu ikna ediyor. (Fanatik)
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Galatasaray’ın golcüsü Lukas Podolski için Çin’in Beijing Guoan kulübü teklifte bulunurken G.Saray yönetimi 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.Alman oyuncu menajeri aracılığı ile Çin kulübüne haber yollarken G.Saray’da 3 milyon Euro kazandığını ve bu rakamın 3 katına yani 9 milyon Euro’ya ‘evet’ diyebileceğinin mesajını verdi. (Vatan)
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Galatasaray'ın, Kolombiya'nın en yetenekli genç forveti olarak gösterilen Harold Preciado ile ilgilendiği öne sürüldü. Kolombiya ve İspanya basınında çıkan haberlerde; 22 yaşındaki Harold Preciado için kulübü Deportivo Cali'ye hem Galatasaray, hem de Malaga'dan teklif gitti. (Sporx)