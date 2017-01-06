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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (6 Ocak 2017)

06 Ocak 2017 Cuma, 11:42:58

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    Trabzonspor, stoper mevkisi için gündemine aldığı Uruguaylı Martin Caceres’in transferinde önemli yol kat etti. Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşamayan Bordo-Mavililer, son olarak Juventus forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde sona yaklaşırken arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. (HABERTÜRK)

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    G.Saray ile sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop, Göztepe'nin gündeminde... Yöneticiler, Okan Buruk'un da alınması için onay verdiği Altıntop'un hem takımın önemli bir eksiğini gidereceğine, hem de Göztepe tribünlerini ayağa kaldıracağını düşünüyor. Göztepe yönetimi Hamit Altıntop için girişimlere başlarken, Buruk'un da Hamit'in transferinde etkin rol oynadığı iddia edildi. (Fotomaç)

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    Sarı-Kırmızılı idarecilerle transfer toplantısı yapan Riekerink, PSV’de forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Luciano Narsingh için, “Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onu alırsak, Lens’in Fenerbahçe’de yarattığı etkiyi yaratır” yorumunu yaptı. (Fanatik)

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