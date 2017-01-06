Günün öne çıkan transfer dedikoduları (6 Ocak 2017)

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Samuel Eto’o ile ilgilenen ancak Trabzonspor’un da Kamerunlu oyuncu için devrede olması nedeniyle henüz sonuç alamayan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli forvetten cevap bekliyor. Samuel Eto’o için Trabzonspor Kulübünün hem daha çok para hem de banka teminatı sunabilme ihtimali nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, alternatif isimleri de mecburen hazırda tutuyor. (Milliyet)