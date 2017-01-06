Ontivero Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'da uzun süredir takımdan gönderilmesi beklenen Lucas Ontivero ile yollar ayrıldı. Son olarak Montreal Impact'e kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla bağı koptu.
Kolombiyalı futbolcu Juan Ardilla, Twitter'dan, "Ontivero ile birlikte her şey için teşekkür ederiz. Umarım tekrar buluşuruz." mesajıyla ayrılığı duyurdu.
— Juan.M.Arandilla (@bochasoselmejor) January 5, 2017
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Misafir 33 saniye öncehelal olsun GALATASARAYA VAR OLASIN00
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