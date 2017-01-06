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Lucas Ontivero
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Ontivero Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray, son olarak Montreal Impact'te Lucas Ontivero ile yollarını ayırdı

06 Ocak 2017 Cuma, 13:01:27 Güncelleme: 13:06:53

Galatasaray'da uzun süredir takımdan gönderilmesi beklenen Lucas Ontivero ile yollar ayrıldı. Son olarak Montreal Impact'e kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla bağı koptu.

Kolombiyalı futbolcu Juan Ardilla, Twitter'dan, "Ontivero ile birlikte her şey için teşekkür ederiz. Umarım tekrar buluşuruz." mesajıyla ayrılığı duyurdu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 33 saniye önce
    helal olsun GALATASARAYA VAR OLASIN
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