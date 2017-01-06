Evinde bileği bükülmeyenler

İspanya'da (La Liga) Real Madrid, Las Palmas, İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, Tottenham, İtalya'da (Serie A) Juventus, Roma, Fiorentina, Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Köln, Fransa'da (Ligue 1) ise Nice, Paris Saint-Germain (PSG) ve Marsilya, sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.

AVRUPA'NIN TEK NAMAĞLUP TAKIMI REAL MADRID

Real Madrid, La Liga'da iç sahada oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı. Beş büyük ligde tüm kulvarlarda mağlup olmayan tek takım unvanına da sahip Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Eflatun-beyazlı ekibin yanı sıra La Liga'da evinde maç kaybetmeyen diğer takım ise Las Palmas oldu. 10. sırada yer alan Kanarya Adaları temsilcisi, 8 iç saha müsabakasında dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

LIVERPOOL VE TOTTENHAM SAHASINDA BAŞKA

İngiltere Premier Lig'de sadece Liverpool ve Tottenham sahasında kaybetmedi. Ligde 2. sırada bulunan Liverpool, evinde oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 2 maçta beraberliği bozamadı. Tottenham ise 20. hafta karşılaşmasında 13 maç üst üste kazanan lider Chelsea'yi 2-0 yenerek hem rakibinin serisine son verdi hem de evindeki namağlup unvanını korudu. İç sahada 10 müsabaka yapan Tottenham, 8 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

JUVENTUS VE ROMA EVİNDE TÜM MAÇLARI KAZANDI

Serie A'da son şampiyon Juventus ve başkent temsilcisi Roma, evinde oynadığı 9 maçın hepsini kazanmayı başardı. İki takımın dışında Fiorentina da sahasında oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Bu maçlarda 4 galibiyet alan Fiorentina, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

BUNDESLIGA'DA 6 EKİP İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

Bundesliga'da ilk yarı sonunda Bayern Münih, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Borussia Dortmund ve Köln sahasını mağlubiyete kapadı. Beş büyük lig arasında sahasında yenilgi yaşamayan en fazla takıma sahip Bundesliga'da, Hoffenheim'ın namağlup olması dikkati çekti.

Ligde 5. sıradaki Hoffenheim, 16 maçta sadece 6 galibiyet alsa da 10 kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Sahasında ise 9 müsabakada 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Lider Bayern Münih, 9 iç saha maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, ikinci sıradaki Leipzig, 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Evinde 8 karşılaşma yapan takımlardan Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund beşer galibiyet, üçer beraberlik, Köln ise dörder galibiyet ve beraberlik yaşadı.

LIGUE 1'DE NICE RÜZGARI

Sezona İtalyan golcü Mario Balotelli transferiyle başlayan Nice, ilk devreyi lider tamamladı. İç sahada 10 maç yapan lider Nice, 8 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada rakipleriyle yenişemedi. Nice dışında, takımın başına Sevilla'nın teknik direktörü Unai Emery'yi getiren başkent ekibi PSG de sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet aldı ve 3 kez berabere kaldı. Olympique Marsilya ise 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN NAMAĞLUBU BAŞAKŞEHİR

Avrupa'nın 5 büyük liginde evinde kaybetmeyen 16 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de de Medipol Başakşehir ve Beşiktaş iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, ilk devrede oynadığı 16 maçın hiçbirini kaybetmedi. Sahasında ise 8 maçın 5'ini kazandı, 3'ünde beraberliği bozamadı. Puan cetvelinde ikinci sırada bulanan Beşiktaş ise 8 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet aldı ve 2 kez berabere kaldı.