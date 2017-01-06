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Fikret Orman
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Fikret Orman, taraftarlarla buluştu

Antalya'da Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası isimli mağazayı ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, taraftarlarla biraraya geldi

06 Ocak 2017 Cuma, 13:43:39 Güncelleme: 13:45:32

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası isimli mağazayı ziyaret ederek, taraftarlarla bir araya geldi.

Hasan Subaşı Caddesi'ndeki bulunan mağazada meşalelerle karşılanan Orman, bir süre mağazadaki ürünleri inceledi. Mağazada alışveriş yapan taraftarla sohbet eden Orman, ürünlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Orman, taraftarlarla öz çekim yaptı ve forma imzaladı.

Orman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal Yuvası'na önem verdiklerini söyledi. Kartal Yuvalarını Beşiktaş'ın illerdeki kolu gibi gördüğünü belirten Orman, Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini bu durumun satışları da etkilediğini ifade etti. Antalya'da 4 mağazaları olduğunu dile getiren Orman, taraftarlara daha güzel ve kaliteli ürünleri sunmak için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

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