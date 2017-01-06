İNGİLTERE HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Riyad Mahrez Leicester City Yılın Afrikalı Futbolcusu
FUTBOL

Riyad Mahrez, Yılın Afrikalı Futbolcusu oldu

İngiliz kulübü Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

06 Ocak 2017 Cuma, 14:57:30 Güncelleme: 15:01:35

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın aldığı 313 puana karşılık 361 puan toplayan Mahrez, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.

Mahrez, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 16. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4 kezle en fazla Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure elde etti.



Geçen sezon Leicester City'nin, tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına büyük katkıda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu seçilmiş ve bunu başaran ilk Afrikalı olmuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Fethi Sekin'in oğlunu altyapısına alacak
FUTBOL

Galatasaray, Türkiye'ye söz verdi!
Günün öne çıkan transfer dedikoduları (6 Ocak 2017)
FUTBOL

Stoch Galatasaray'ı bekliyor!
Mehmet Ekici Fenerbahçe'de
FUTBOL

O isim kadroya alınmadı, yılın transferi gerçekleşti
Emre Belözoğlu: "Çocuklarımı da alıp Kadıköy'e gideceğim"
FUTBOL

"Çocuklarımı da alıp Kadıköy'e gideceğim"