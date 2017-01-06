Hikmet Karaman: "Messi'siz Barcelona maç kazanamıyor"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Türkiye'deki yabancı futbolcuların ülke prestiji açısından önemli olduğunu ve onlara hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Hikmet Karaman, takımının ikinci devreye hazırlanmak için Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta, açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de dış güçler tarafından huzursuz bir ortam oluşturulmaya çalışıldığını savunan Karaman, Süper Lig'deki yabancı yıldızların burada olmasının, rahatça yaşamasının ve maçlarını oynamasının dış güçlere güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Yıldızlar Karması" maçında Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Nigel de Jong gibi yıldızların sahada olmasının, dünyaya mesaj verme adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki yabancılara teşekkür ediyorum. Hiç korkmadan burada top oynuyorlar. Tüm olaylara rağmen mesleklerine sahip çıkıyorlar, takımlarını başarıyla temsil ediyorlar. Helal olsun o çocuklara, helal olsun bütün yabancılara. Onları ayakta alkışlıyorum. Çünkü düşünebiliyor musunuz, bütün yabancı futbolcular 'biz buradan gidiyoruz.' dese ne olacak? Türkiye'deki tüm yabancılara sahip çıkmak lazım. Bazen taraftarlar protesto ediyorlar, yapmasınlar. Bunlar bizim misafirlerimiz, bunlar bizim yurt dışında yüzümüz. De Jong, Sneijder ve Eto'o'nun Türkiye'de olması, burada rahat dolaşabilmesi, rahat çıkıp maçını oynayabilmesi aslında bu süper güç denilen devletlere bir şamardır."

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PALAVRA KESMESİN"

Orta Doğu'da Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran güçler olduğunu savunan Hikmet Karaman, insanlığın birlikte dürüstçe, insanca yaşamaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"İnsan, hiç tanımadığı başka bir insanı öldürür mü? Ama bunlara ateş ettiren güçler var. Dünya bu oyuna gelmemeli." diyen Karaman, şöyle devam etti:

"Mesleğimizi yaparken, ülkedeki ve dünyadaki mutluluk da bizim için önemli. Bugün hala Afrika'da açlıktan ölen insanlar var. Birleşmiş Milletler palavra kesmesin, neyi anlatıyorlar. Süper güçler kimi kandırıyorsunuz. İnsanı birbirine kırdıranlar insan değil zaten, asıl onları kırmak gerekiyor."

"RİZESPOR TÜRKİYE'DE BİR DEVRİM YAPIYOR"

Kadrolarının yaş ortalamasını 30'dan 24'e düşürdüklerini belirten Hikmet Karaman, bunun beraberinde büyük bir riski de getirdiğini anlattı.

Karaman, Türkiye'de başarının sadece skorlara bakılarak değerlendirilmesinden yakınarak, "Rizespor, bu sezonu atlattığı zaman seneye müthiş bir Süper Lig takımı olur. Bu sezon çok önemli. Çünkü genç kadronun deneyim kazanması gerekiyor. Biraz sabırlı olmak lazım. Rizespor bugün Türkiye'de bir devrim yapıyor. Tabi bunun sancıları da büyük oluyor. Ama 2 sene sonra Rizespor daha farklı, altyapıdan da oyuncu yetiştiren bir kulüp olacak. 24 yaş ortalaması, bu kulübü 4-5 sene götürür." ifadelerini kullandı.

Takımının ortaya koyduğu performansı skora yansıtamadığını belirten Karaman, şunları aktardı:

"En az 8 maçı sayabilirim ki, sonucunun daha farklı olması gerekiyor. Mutlaka bazı eksiklerimiz olmuştur. Ara dönemde bu eksikleri giderip, gelecek oyuncularla birlikte sezonu daha iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum. Bugün Oğulcan, Recep Niyaz, Özgür Çek, bunlar yetenekli fakat gerekli çalışma yapılıp, Süper Lig'de devam etmesi gereken oyuncu grupları. Baktığınız zaman müthiş potansiyelleri var ama Süper Lig'de süreklilikleri yok. Bu oyuncu gruplarını sahneye çıkarmak istiyoruz."

"TÜRKİYE'DE BÜTÜN KULÜPLER BORÇ BATAĞI İÇERİSİNDE"

Karaman, Türkiye'de kulüplerin yanlış transfer politikalarıyla büyük borç altına girdiğini vurguladı.

Taraftarların eleştirilerine hak verdiğini dile getiren Karaman, Çaykur Rizespor'u kendi kendine yetebilecek bir kulüp haline getirmek istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Normalde bir başkan 4-5 yabancı oyuncu alabilirdi. Kulübü 5 milyon avro borca sokabilirdi. Sonra bunu kim ödeyecek, nasıl ödeyecek? Bunun puana yansıması ne olacak? Türkiye'de bütün kulüpler, 2-3 kulüp istisna, Süper Lig'den alt liglere kadar borç batağı içerisinde. Avrupa'da bir şehir olsak bu kulüplerin hiçbiri lisans alamaz. Avrupa'da borçlu kulüpleri bir alt lige düşürüyorlar. Biz bakma işi kitabına uyduruyoruz. Bir alt ligde tüm takımlarımızın eksi puanı var, bu neden?"

"2-3 OYUNCU ALACAĞIZ"

Transfer konusunun çok hassas olduğunu belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü, ilgilendikleri oyuncuların isimlerinin basına yansımasının fiyatları katlamasından şikayetçi oldu.

Bir oyuncuya talip olunduğunun duyulmasıyla ortaya 20 menajerin çıktığını söyleyen Karaman, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak kulüpler müthiş zarara uğruyor. Türk futbolunun gelişmesine en büyük baltayı vuran, kulüpleri batıran hareketlerden biri de oyunculara ve menajer gruplarına ödenen şişirilmiş paralar. Sonra bir futbolcuya bir rakam veriyorsunuz, verdiğiniz rakamla performans arasında dağlar kadar fark var. Bunları deneyimler olarak yaşadığımız için transferle ilgili bilgi vermiyoruz. Yalnızca 15-20 kişilik bir oyuncu grubu arasından 2-3 tanesini seçeceğimizi söyleyebilirim."

"MESSİ'SİZ BARCELONA MAÇ KAZANAMIYOR"

Hikmet Karaman, Kamerunlu golcüleri Leonard Kweuke'nin takım için çok önemli bir isim olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm dünyadaki takımlar için 1-2 oyuncu çok önemli figürdür. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri Barcelona ama Messi'siz gördüğünüz zaman, maç kazanamıyor. Kweuke de Çaykur Rizespor için önemli bir figür. Geçen sezon 8 ay oynamadı, ikinci yarı bayağı zorlandık. Bu sezon da 6 hafta başlamadı. Bunun zorluğunu yaşadık. Aramıza katıldı, bu sefer de çok büyük bir araba kazası geçirdi, buradan sağ çıkması mümkün değildi. Öyle maça çıktı. Ondan sonra da bebeklerinin ölmesi... Oyuncumuzu kazanma adına her türlü aksiyonu yaptık ama yaşananlar kendisinde fiziksel olarak bayağı bir eksiklik hissettirdi. Şu anda durumu gayet iyi, inşallah ikinci yarı daha farklı bir takım ve daha farklı bir Kweuke olacak."