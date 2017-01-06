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Trabzonspor, Moussa Konate ile görüşüyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un forvet hattı için İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Moussa Konate ile görüştüğü öğrenildi

06 Ocak 2017 Cuma, 20:54:29 Güncelleme: 20:56:05

Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega için girişimde bulunan bordo mavili yönetimin, bir yandan da 23 yaşındaki Konate için görüşmelere başladığı bildirildi.

Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve genç oyuncunun transferiyle bizzat başkan Muharrem Usta'nın ilgilendiği belirtildi. Gelişime açık olan oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetiminin Sion kulübünü ikna etmeye çalıştığı, Konate'nin ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. (DHA)

 

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