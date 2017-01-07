TRABZONSPOR HABERLERİ
07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Trabzon'a Senegalli golcü!

06 Ocak 2017 Cuma, 21:45:59

  • 1
    1 | 10

    HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

    Trabzon transferde hız kesmiyor. Mehmet Ekici’yi F.Bahçe’ye gönderen ve karşılığında 500 bin Euro+Aatif’ı alan Fırtına, Joao Pereira ile Emmanuel Mas’ı da kadrosuna katmıştı.

  • 2
    2 | 10

    Bordo-Mavililer bu kez gözünü forvete çevirdi. Yönetimin, İsviçre ekibi Sion’da oynayan Moussa Konate’yi bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

  • 3
    3 | 10

    Sion ile ilk temasları gerçekleştiren yöneticilerin uygun bir bonservisle bu transferi noktalayacağı öğrenildi. Senegalli golcü, bu sezon ligde 17 maçta 5 gol attı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300