06 Ocak 2017 Cuma, 21:45:59 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:50:13
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HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ
Trabzon transferde hız kesmiyor. Mehmet Ekici’yi F.Bahçe’ye gönderen ve karşılığında 500 bin Euro+Aatif’ı alan Fırtına, Joao Pereira ile Emmanuel Mas’ı da kadrosuna katmıştı.
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Bordo-Mavililer bu kez gözünü forvete çevirdi. Yönetimin, İsviçre ekibi Sion’da oynayan Moussa Konate’yi bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.
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Sion ile ilk temasları gerçekleştiren yöneticilerin uygun bir bonservisle bu transferi noktalayacağı öğrenildi. Senegalli golcü, bu sezon ligde 17 maçta 5 gol attı.
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CACERES GELİYOR, TOSIC BEKLENİYOR
Fırtına’nın anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper Martin Caceres, Türkiye’ye geliyor. Deneyimli oyuncunun pazar günü Trabzon’da olacağı ifade edildi.
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Öte yandan Fırtına'nın kurmayları, CSKA Moskova ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren Zoran Tosic’in durumuna göre 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile masaya oturacak.
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CASTILLO'NUN BONSERVİSİ ALINDI Bu arada Trabzonspor’un sezon başında ABD MLS ekibi FC Dallas’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabian Castillo’nun bonservisini aldı.
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MLS’nin kuralları gereği sezon başında kiralama ücreti olarak 3 milyon dolar ödenen ve 15 Ocak’a kadar 1 milyon dolar daha ödenmesi halinde bonservisi alınacak olan Kolombiyalı futbolcu için gereken miktar ödendi.