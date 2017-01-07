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FUTBOL

Samuel Eto'o transferinde son dakika! İşte yeni takımı...

06 Ocak 2017 Cuma, 22:19:24

Beşiktaş, Eto'o'ya karşılık Ömer Şişmanoğlu'nun bonservisini ve Kerim Frei’ı kiralık olarak Antalyaspor'a verecek. Kerim gitmek istemezse Ömer+ parayla iş çözülecek

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    HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT

    Ve Beşiktaş, Samuel Eto’o transferinde mutlu sona çok yakın...

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    Sezon başından beri Kamerunlu yıldızı transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerde sonuç almaya başladı.

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    Akdeniz ekibinin, Eto’o’ya karşılık olarak Ömer Şişmanoğlu ve Kerim Frei’yı istemiş ancak yönetim Kerim’in bonservisini vermeye yanaşmamıştı.

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