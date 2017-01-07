FUTBOL
Samuel Eto'o transferinde son dakika! İşte yeni takımı...
06 Ocak 2017 Cuma, 22:19:24 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 04:57:28
Beşiktaş, Eto'o'ya karşılık Ömer Şişmanoğlu'nun bonservisini ve Kerim Frei’ı kiralık olarak Antalyaspor'a verecek. Kerim gitmek istemezse Ömer+ parayla iş çözülecek
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HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT
Ve Beşiktaş, Samuel Eto’o transferinde mutlu sona çok yakın...
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Sezon başından beri Kamerunlu yıldızı transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerde sonuç almaya başladı.
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Akdeniz ekibinin, Eto’o’ya karşılık olarak Ömer Şişmanoğlu ve Kerim Frei’yı istemiş ancak yönetim Kerim’in bonservisini vermeye yanaşmamıştı.
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Gelinen son noktada iki kulübün Kerim’in kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
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Ancak buradaki tek sorun ise Siyah-Beyazlı oyuncunun Antalya’ya gitmemekte ısrar etmesi...
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Eğer Kerim Frei ikna edilirse zaten Antalya’da oynamayı kabul eden Ömer Şişmanoğlu ile birlikte Akdeniz ekibine verilecek karşılığında ise Eto’o transfer edilecek.
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Ancak Kerim Frei ikna edilemezse Beşiktaş kulübü bir miktar para verip işi çözecek ve Eto’o’ya Siyah-Beyazlı formayı giydirecek.