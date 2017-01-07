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FUTBOL

Emre Belözoğlu, Habertürk'e konuştu: "İlk kramponumu Fatih Terim aldı"

06 Ocak 2017 Cuma, 23:16:41

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL RÖPORTAJ / Ahmet Selim KUL

    Galatasaray, Terim önderliğinde Avrupa’da tarih yazarken, Emre de genç yaşına rağmen o kadronun önemli bir parçasıydı...

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    UEFA ve Süper Kupa’yı kazanan ‘iskelet 11’de kendine yer bulan tecrübeli yıldız, profesyonelliğe adım atarken yaşadığı zorlukları bize anlattı.

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    Terim’in kariyerindeki önemine dikkat çeken Emre, şunları söyledi:

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