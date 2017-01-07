Emre Belözoğlu, Habertürk'e konuştu: "İlk kramponumu Fatih Terim aldı"

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‘KIYMETİ BİLİNMELİ’

“Fatih Hoca çok değerli bir insan. Milli değerlerimizin kıymeti bilinmeli, onların başında da Fatih Terim geliyor. Birçok oyuncu da inanıyorum benle aynı fikirleri paylaşıyor. Kendisine bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum.”