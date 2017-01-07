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FUTBOL

Sergen Yalçın'ın takımına 4 Beşiktaşlı!

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:47:23

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    Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da yönetim ve teknik heyet, Beşiktaşlı isimlerin peşine düştü.

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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan bir araya geldi. Orman-Çağan görüşmesinde transferler konuşuldu.

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    Kayseri Tempo'nun haberine göre Fikret Orman, Sergen Yalçın'ın da teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kayserispor'un ligde tutunabilmesi için gerekli desteği vermeyi garanti etti.

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