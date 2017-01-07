Sergen Yalçın'ın takımına 4 Beşiktaşlı!

9 | 10

Ligin ikinci yarısı için bu futbolcuları kiralık olarak kadroya katmayı düşünen Ali Reşat Çağan, "Beşiktaş'ın bize olan bu yaklaşımı son derece önemli. İstediğimiz futbolcuları kadroya katmak için görüşüyoruz. Umarım bir iki gün içerisinde kesin sonuç alırız" yorumunda bulundu.