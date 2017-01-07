Sergen Yalçın'ın takımına 4 Beşiktaşlı!

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:47:23 | Güncelleme: 10:53:19
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Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da yönetim ve teknik heyet, Beşiktaşlı isimlerin peşine düştü.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan bir araya geldi. Orman-Çağan görüşmesinde transferler konuşuldu.
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Kayseri Tempo'nun haberine göre Fikret Orman, Sergen Yalçın'ın da teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kayserispor'un ligde tutunabilmesi için gerekli desteği vermeyi garanti etti.
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Görüşmede 4 Beşiktaşlı futbolcunun adı geçti:
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Ömer Şişmanoğlu
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Kerim Frei
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Luiz Rhodolfo
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Veli Kavlak.
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Ligin ikinci yarısı için bu futbolcuları kiralık olarak kadroya katmayı düşünen Ali Reşat Çağan, "Beşiktaş'ın bize olan bu yaklaşımı son derece önemli. İstediğimiz futbolcuları kadroya katmak için görüşüyoruz. Umarım bir iki gün içerisinde kesin sonuç alırız" yorumunda bulundu.
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Sporx'e göre ise Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, Beşiktaşlı yöneticiler ile saatler süren görüşmenin ardından olumlu ya da olumsuz bir cevap alamazken özellikle Kerim Frei'yi çok istediklerini idarecilere söylediği öğrenildi.