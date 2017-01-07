Günün öne çıkan transfer iddiaları (7 Ocak 2017)

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:18:54 | Güncelleme: 12:00:38
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Mehmet Ekici transferini bitirmeye çalışan Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın golcü isteğini de karşılamak için arayışlarını sürdürüyor. Yıllar önce Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'nin transfer etmeye çok yaklaştığı Olivier Giroud, sürpriz bir şekilde sarı-lacivertli kulübe önerildi. Arsenal'in 2012'de adeta F.Bahçe'nin elinden kaptığı Fransız golcü, son dönemde çok mutsuz olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. (Fotomaç)
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Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaştı. Transferiyle ilgili yakın çevresine konuşan Ekici, “Benim için bu iş bitti. Hiçbir sorun kalmadı. Artık Fenerbahçe’nin imzaya çağırmasını bekliyorum” dedi. (Fanatik)
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Fenerbahçe’de Mehmet Ekici transferine bitti gözüyle bakılırken, daha önce ikna edilen Aatıf son anda çark etti. Çılgına dönen yönetim Faslı futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Faslı oyuncu, bordo-mavililerden yıllık 1.6 milyon euro isterken Trabzon 1.3 milyon euro verdi. Trabzon yöneticisi Önder Bülbüloğlu Aatıf'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. (Fotomaç)
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PAOK formasını giyen Gary Rodrigues'in bonservisini 3.5 milyon Euro'ya alan Sarı-Kırmızılılar, rotayı şimdi de Vitoria'da oynayan Marinho'ya çevirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 2.5 milyon Euro gözden çıkarıldı. Geçen sezon ligde 19 maça çıkan ve 10 gol, 6 asistlik harika bir performans sergileyen yıldız futbolcunun gerekirse forvet de oynayabilmesi yöneticilerin tercih sebeplerinden birisi.
(Takvim)
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Çin'in medya kuruluşlarından Sina Sports, Sneijder'a, Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan'ın 3 yıl için 25 milyon euro teklif ettiğini iddia etti. Çinli kurmayların Wes'i ikna ederek, kontratındaki 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip transferi gerçekleştirmeye hazırlandığı kaydedildi. (Fotomaç)
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Antalyaspor, yıllarca Tottenham forması giyen ve son olarak QPR’da oynayan Brezilyalı Sandro’yu şehre getirdi, imza an meselesi. Bir aksilik çıkmaması halinde Sandro’nun 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. (Fanatik)
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G.Saray, İtalyan Genoa'nın kapısını stoper için çaldı. Sportif Direktör Cenk Ergün, Genoa'nın 26 yaşında 1.85 boyundaki Arjantinli stoperi Ezequiel Munoz'un menajeri Fernando Cosentino'yla şartları görüştü. Munoz'da sorun çıkmazken, Genoa'nın 6 milyon euro istemesi Aslan'a geri adım attırdı. (Fotomaç)
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Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, oyuncusunun şu an Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini söylerken, "ancak transfer dönemi uzun" diyerek de tekliflere açık kapı bıraktı. (Fanatik)
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Trabzonspor, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Zoran Tosic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bordo-mavililerin orta sahanın sağında ve solunda görev yapabilen oyuncu için Rus kulübüne 1.5 milyon euro önerdiği ve bu noktada pazarlıkların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, kanat oyuncusu almak için harekete geçti. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Sarı-Lacivertli yönetime iki Hollandalı oyuncunun ismini verdiği ortaya çıktı. İlk tercihin Feyenoord'da oynayan Elia'nın olduğu belirlenirken, Fenerbahçe'nin Hollanda kulübüne kiralık ve satış opsiyonlu bir teklif sunduğu belirtildi. Fenerbahçe, bonservis bedeli 3.5 milyon euro civarında olan Elia'nın dışında PSV Eindhoven'da forma giyen Narsingh'e de teklif yaptı.
(Takvim)
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İbrahimovic'in Manchester United'a gitmesiyle doğan boşluğu dolduramayan PSG'nin bu skıntıyı Van Persie ile çözmek istediği ancak Hollandalı yıldızın yaşlı olması nedeniyle vazgeçtiği iddia edildi. Le Parisien gazetesi, Fransız ekibinin Cavani'ye alternatif olması için takibe aldığı Van Persie'yi ilerlemiş yaşından ötürü gündemden kaldırdığını yazdı. (Fotomaç)
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Shakhtar’ın F.Bahçe’ye vermeyi kabul ettiği ileri sürülen Taison’un aklı Zenit’te. Rus basını, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'le Taison için anlaştığını ancak Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye gitme konusunda ikna edilemediğini yazdı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aklının eski hocası Mircea Lucescu'nun takımı Zenit'te olduğu bildirilirken, "Porto, Taison için Shakhtar'a 5 milyon euro teklif etti ancak Taison istemeyince bu transfer de yattı" bilgisi verildi. (Fotomaç)
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Yönetimle anlaşarak sözleşmesini fesheden Kolbeinn Sigthorsson'a ABD Ligi takımlarından Philadelphia ve Vancouver talip oldu. Bonservisi Nantes'ta olan İzlandalı golcünün, teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Sezon başında Mainz'a satılan Jose Rodriguez ise kıymete bindi. İspanyol orta sahayı şimdi de Chievo istedi. (Fotomaç)
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Advocaat, Aziz Yıldırım’a, “Biliyorum, şampiyonluk yolundaki rakibimizden transfer yapmak çok zor. Ancak eğer Visca’yı hatta bir de Emre Belözoğlu’nu alabilirsek, bizim için süper olur. Bu iki oyuncuyla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Bu nedenle imkanımız elverdiğince Visca ve Emre için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu talep sonrası girişimlere başlaması bekleniyor. (Fanatik)
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Kartal savunmasını Matej Mitrovic'i alarak zenginleştirdi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in buraya bir takviye daha istediği biliniyor. Siyah- beyazlıların gündemindeki ismin Brezilyalı Thiago Heleno olduğu iddia edildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş bonservisi 2 milyon euro olan oyuncu için kulübü Maldonado ile temasta. (Fotomaç)
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Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun Çin iddialarını doğruladığı Podolski için Almanya'nın Bild Gazetesi'nden flaş bir şekilde bu teklifin ayrıntıları ortaya konuldu. Araplar ve Brezilya'dan Flamengo'nun pazarlık masasında olduğunu öne süren Bild, bu iki teklifin de Çin'den gelen teklifle rekabet edemeyeceğini vurguladı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Holger Badstuber'e İngiltere'den Manchester City talip oldu. İngiliz kulübünün oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Alman kulübüyle temasa geçtiği ve ilk görüşmenin olumlu olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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Fenerbahçe’den Miroslav Stoch, Trabzonspor’dan ise Mustafa Yumlu için kiralama teklifi yapan ve olumlu yanıt alan Alanyaspor, iki yıldızı da kampa getirmeye hazırlanıyor. (Fanatik)
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Karabükspor formasıyla ilk yarıda çıktığı 12 maçta 7 gol atan Traore, takımdan ayrılmaya karar vermişti. Sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve mutsuz olan Traore’ye Çin’den flaş bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Bir Çin kulübünün 3 yıllık mukavele için Traore’ye 6.5 milyon Euro yani 24 milyon TL önerdiği belirtildi. Traore ise 9 milyon Euro istedi. Yapılan pazarlıklar sonucu 7.5 milyon Euro’da uzlaşma sağlanması bekleniyor. Eğer transfer bu rakama biterse, Karabükspor da yüzde 10’a denk gelen 750 bin Euro’yu anlaşma gereği kasasına koyacak. (Fanatik)
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Dick Advocaat tarafından kadroda istenmeyen Gregory Van der Wiel konusunda belirsizlik devam ediyor. Önceki gün Hollanda basınında yer alan haberde, Abu Dhabi'ye Al Wahda'ya transfer olmak üzere olduğu kaydedilen Van der Wiel'e özellikle Avrupa'dan istediği teklifler gelmiyor. (Milliyet)
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Mitrovic'i alan Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Rhodolfo boşa çıktı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Mitrovic'in ismini yazabilmek için Brezilyalı oyuncunun ismini listeden çıkarılacak. Mitrovic transferi Beşiktaş'a hiç de beklemediği kapılar açtı... Galatasaray ve Trabzonspor dahil Süper Lig'den neredeyse tüm takımlar Brezilyalı stoperin peşine düştü. (Fotospor)
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Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch'a yeniden PAOK yolu göründü. Dick Advocaat'ın takımda düşünmediği oyuncu için Yunan yöneticilerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 27 yaşındaki Stoch ve eşinin Yunanistan'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de Yunan yetkililerle yapacağı görüşmede transfere yeşil ışık yakacağı bildirildi. (Takvim)