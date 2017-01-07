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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (7 Ocak 2017)

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:18:54

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    Mehmet Ekici transferini bitirmeye çalışan Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın golcü isteğini de karşılamak için arayışlarını sürdürüyor. Yıllar önce Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'nin transfer etmeye çok yaklaştığı Olivier Giroud, sürpriz bir şekilde sarı-lacivertli kulübe önerildi. Arsenal'in 2012'de adeta F.Bahçe'nin elinden kaptığı Fransız golcü, son dönemde çok mutsuz olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. (Fotomaç)

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    Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaştı. Transferiyle ilgili yakın çevresine konuşan Ekici, “Benim için bu iş bitti. Hiçbir sorun kalmadı. Artık Fenerbahçe’nin imzaya çağırmasını bekliyorum” dedi. (Fanatik)

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    Fenerbahçe’de Mehmet Ekici transferine bitti gözüyle bakılırken, daha önce ikna edilen Aatıf son anda çark etti. Çılgına dönen yönetim Faslı futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Faslı oyuncu, bordo-mavililerden yıllık 1.6 milyon euro isterken Trabzon 1.3 milyon euro verdi. Trabzon yöneticisi Önder Bülbüloğlu Aatıf'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. (Fotomaç)

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