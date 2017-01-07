Günün öne çıkan transfer iddiaları (7 Ocak 2017)

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Advocaat, Aziz Yıldırım’a, “Biliyorum, şampiyonluk yolundaki rakibimizden transfer yapmak çok zor. Ancak eğer Visca’yı hatta bir de Emre Belözoğlu’nu alabilirsek, bizim için süper olur. Bu iki oyuncuyla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Bu nedenle imkanımız elverdiğince Visca ve Emre için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu talep sonrası girişimlere başlaması bekleniyor. (Fanatik)