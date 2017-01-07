Daniel Candeias: İlk yarıdaki performans yeterli değildi

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında Portekiz'in Benfica takımından bir yıllığına kiraladığı Candeias, sezonun ilk bölümünde forma giydiği 15 maçta ikişer gol ve asistle takımına katkı sağladı.

Candeias, yaptığı açıklamada, ligin ilk bölümünde gösterdikleri performansın sürpriz olarak görüldüğünü söyledi.

Yaptıkları 16 maçta 18 puan topladıklarını ve 14. sırada bulunduklarını anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Sürprize imza attık. Yeni kurulmuş bir takım olarak en alt sırada yer alacağımız düşünülüyordu ama tersini yaptık. Yine de sezonun ilk bölümü için bu performans yeterli değildi. Kaybettiğimiz şanssız birkaç maç vardı. Özellikle iç sahada birkaç maçta iyi oyuna rağmen puanlar kaybettik ama mutluyuz. Devre arasında hocamızın verdiği program doğrultusunda çalışıyoruz. Umarım ligin ikinci bölümünde Alanyaspor'u daha da üst sıralara taşıyacağız."

"GÖZE HOŞ GELEN BİR FUTBOL OYNUYORUZ"

Ligde her takımın birbirinden puan alabildiğini aktaran turuncu-yeşilli futbolcu, çok gol atmalarına rağmen kalelerini de gole kapatamadıklarını ifade etti.

Takım savunmasında kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Portekizli oyuncu, "Yine de göze hoş gelen bir futbol oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Portekiz'deki futbol anlayışını kıyaslayan Candeias, Türkiye'de futbolun daha ofansif oynandığı için maçların gollü geçtiğini aktardı.

Portekiz'de gollü geçen maç sayısının az olduğunu dile getiren Candeias, "Portekiz'de futbol daha çok taktik üzerine. Çalışmalarda da taktik üzerinde çok duruluyor. Bir takımın diğer takımı 3-0, 5-0 gibi yendiği maçlar çok az oluyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Candeias, "Her şey Avrupa'daki gibi normal. Türkiye'de ve Alanya'da kendimi güvende hissediyorum. Oynadığımız futbol da beni mutlu ediyor. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman daha da mutlu olacağım." şeklinde görüş belirtti.

"SEZON BİTİNCE GELECEĞİMLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİM"

Takım olarak başarıya ve sezonu iyi bir sırada tamamlamaya odaklandıklarını anlatan Candeias, Akdeniz ekibindeki geleceğiyle ilgili şöyle konuştu:

"Ligi iyi bir sırada bitirirsek sezon sonunda oturup konuşuruz. Şu anda burada kiralık olarak forma giyiyorum. Sezon bitince geleceğimle ilgili karar vereceğim. Şu anda sadece Alanyaspor'un başarısına odaklanmış durumdayım."

Candeias, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Ricardo Quaresma'yla ilgili "Oyun stilini beğeniyorum. Benim pozisyonumda oynayan bir oyuncu. Karşılıklı da beraber de oynadık. Gerçekten çok yetenekli biri. Eğer bir şeyi iyi öğrenmek istiyorsanız, o işi iyi yapanlardan öğreneceksiniz. Quaresma da işini iyi yapanlardan ve ondan öğrenecek elbette çok şey var." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor taraftarına da çağrıda bulunan Candeias, "Biz birlikte güçlüyüz. Takım içerisinde çok iyi bir arkadaşlık var. Önümüzdeki iki maçı evimizde oynayacağız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Statta var olmaları, bizim için itici güç oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.