Levent Nazifoğlu: Podolski gitmek istiyor

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı kulübün transfer stratejisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Nazifoğlu, teknik direktör Jan Olde Riekerink'e güvendiklerini de dile getirdi. Çin Ligi'nden transfer teklifi alan Lukas Podolski'nin durumunu değerlendiren Levent Nazifoğlu, "Podolski'yi satmak istemiyoruz. Ancak oyuncunun gitmek gibi bir hali var, imzaya kalmış durumda" ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı kulübün transfer planlarını aktaran Galatasaray yöneticisi, "İki transfer kesin yapacağız. Üçüncüsü ise; Podolski'nin gidişine bağlı. Paok'tan Garry Rodrigues'i izleme komitesi buldu, hocamıza izlettik o da beğendi... Kulübüyle anlaştık" dedi...



“AHMET ÇALIK KONUSU KAPANMADI”

Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için girişimlerinin sürdüğünü vurgulayan Levent Nazifoğlu, "Ahmet Çalık konusu kapanmadı... 2 milyon Euro teklif yaptık... Top artık Gençlerbirliği'nde. Ahmet Çalık dışında o bölge için yerli oyuncu alternatifimiz yok" diye konuştu.



Mehmet Ekici ve Samuel Eto'o için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını belirten Levent Nazifoğlu, Bruma ile sözleşme uzatmayı düşündüklerini, Wesley Sneıjder'e de tekliflerin olduğunu belirtti. Nazifoğlu buna karşın, Hollandalı yıldızı bırakmak istemediklerini kaydetti. Sezonu teknik direktör Jan Olde Riekerink ile tamamlayacaklarını ifade eden Nazifoğlu, Aurelien Chedjou'nun da takımdan ayrılacağını açıkladı.



Galatasaray kulübü yöneticisi, sözleşmeleri feshedilen oyuncuların ardından transfer için bütçe oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.