Levent Nazifoğlu'ndan transfer açıklaması

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-Kolbeinn'de talihsizlik yaşadık. Kendisini çok eleştirmemize rağmen hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Giderken 800 bin avroyu bıraktı. İstese o parayı da alırdı ama bir adamlık yaptı. Serdar'ın iki sakatlık geçirmesi büyük talihsizlik. Cavanda'yı az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi. Cavanda da çok şaşırdığımı söyleyemem. Josue'nin beklenilenin altında kalmasının nedeni süre veremememiz. Riekerinki gönderileceklerle ilgili bir liste vermedi ama Cavanda benim listemde olabilirdi.