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FUTBOL

Levent Nazifoğlu'ndan transfer açıklaması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:49:30

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    Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, basınla sohbet toplantısı yaptı.

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    Önemli açıklamalarda bulunan Nazifoğlu'nun öne çıkan sözleri şöyle;

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    -Kalecilerin normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Onlarda fiziksel bir düşme olmayacak. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk Gönen mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor.

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