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Adanaspor, Vinicius'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Vinicius Santos Silva'yı transfer etti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:05:02 Güncelleme: 17:07:09

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ın oyuncusu olan ancak Coritiba'da kiralık olarak forma giyen Vinicius, turuncu-beyazlılarla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vinicius, Adanaspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Köklü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada iyi işler yapmaya geldim. Takımda çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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