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Manchester United: 4 - Reading: 0
FUTBOL

Manchester United: 4 - Reading: 0

FA Cup'ta Kırmızı Şeytanlar, eski futbolcusu Jaap Stam'ın çalıştırdığı Reading'i farklı yendi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:30:24 Güncelleme: 17:32:12

Old Trafford'da Manchester United, Reading'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan United, 7. dakikada Wayne Rooney'in golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı Şeytanlar, maçın 15. dakikasında Anthony Martial'le farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı bu skorla sona ererken ev sahibi ekip 75. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Genç yıldız, bu golden 4 dakika sonra, kaleci Al Habsi'ye yaptığı baskı sonucu gelen hatayı iyi değerlendirdi ve skoru ilan etti.

Sahadan 4-0 galip ayrılan Manchester United, FA Cup'ta 4. tura yükseldi.

Öte yandan Wayne Rooney bu maçta attığı golle, Manchester United'daki gol sayısını 249'a yükseltti ve Sir Bobby Charlton'ı yakalamayı başardı. Rooney, Manchester United formasıyla bir gol daha atması halinde kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olacak.

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