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Eto'o
FUTBOL

Antalyaspor Eto'o'yu satmıyor

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını açıkladı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:54:04 Güncelleme: 17:54:12

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