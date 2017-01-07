Antalyaspor, Charles Itandje'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Gaziantepspor forması giyen Itandje, Başkan Bayram Akgül'ün de katıldığı törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.



İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Itandje, "Adanaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Itandje, daha önce Spor Toto Süper Lig takımları Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'da forma giydi.







BİR TRANSFER DE SOL BEKE

Öte yandan Adanaspor, Brezil Serie A takımlarından Palmeiras'da forma giyen, son olarak Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinicius Santos ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladı.





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