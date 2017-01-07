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Hugo Rodellega
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Akhisar Belediyespor'da Rodellega kampa katıldı

Devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyespor'da, Hugo Rodellega kampa katılarak takımla ilk çalışmasını yaptı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 21:22:35 Güncelleme: 21:28:26

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı takım, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.

Ülkesi Kolombiya'dan dönen ve takımla ilk çalışmasına çıkan Hugo Rodellega, takımdan ayrı koşu yaptı. İdmana yeni transferler Olcan Adın, Daniel Larsson, Miral Samardzic ve Kofi Adu da katıldı.

Ege temsilcisinde hafif sakatlığı bulunan Serdar Kesimal'in tedavisine devam edildi. Deneyimli savunma oyuncusu, antrenmana çıkmadı.

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına 8 Ocak Pazar TFF 1. Lig takımlarından Göztepe ile yapacağı özel maçla devam edecek.

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