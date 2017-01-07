KAYSERİSPOR HABERLERİ
07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sergen Yalçın
FUTBOL

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı

Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 21:29:37 Güncelleme: 21:33:38

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci idmanını yaptı.

Kayseri ekibi ilk yarıda sergilenen kötü performansın izlerini silmek adına ikinci yarı öncesi kamp hazırlıklarında tempoyu artırdı. Yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ikinci çalışmalarını yapan Kayserispor'un akşam idmanı düz koşuyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde hıza dayalı pas ve şut çalışması yapılırken, idman çift kale maç ile sona erdi.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adanaspor'da Sergen Yalçın sesleri
FUTBOL

Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor
Sergen Yalçın şaşırttı!
FUTBOL

Sergen Yalçın şaşırttı!
Sergen Yalçın'ın Emre Mor gafı sosyal medyayı salladı!
FUTBOL

Sergen Yalçın'ın Emre Mor gafı sosyal medyayı ...
Bilmediğiniz yönleriyle tarihi not tutan The Simpsons
KÜLTÜR-SANAT

Meğer her sahnesi gizli mesaj doluymuş!