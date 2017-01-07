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hakem semineri
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Devre arası hakem semineri başladı

Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem Semineri başladı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 22:27:57 Güncelleme: 22:29:02

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Belek ilçesinde gerçekleştirilen seminerin ilk gününde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve TFF Hakem Danışmanı Roberto Rosetti katılımcı hakemlere açılış konuşması yaptı ve etkinliğin hedeflerini videolar eşliğinde anlattı.

MHK tarafından düzenlenen seminerde sezonun ilk yarı değerlendirmelerinin yanı sıra çeşitli saha çalışmaları yapılacak.

TFF Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, FIFA ve UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg ve UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen de hakem ve yardımcı hakemlere çeşitli konularda bilgilendirme yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de katılımcılara bir sunum yapacağı seminerde, 2014 Dünya Kupası final maçını yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli de deneyimlerini aktaracak.

Seminerde ayrıca, 11 Ocak Çarşamba günü Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu gerçekleştirilecek. Sistemde kullanılacak ekipmanları temin etme ve eğitim çalışmaları ise ligin ikinci yarısında başlatılacak.

Devre Arası Hakem Semineri, 11 Ocak Çarşamba günü FIFA kokart töreni ile tamamlanacak.

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