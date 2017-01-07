Preston: 1 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU

FA Kupası Üçüncü Tur mücadelesinde Preston North End karşısında ecel terleri döken Arsenal'i son dönemlerin formda golcüsü Olivier Giroud kurtardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Preston North End 7. dakikada Callum Robinson ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Arsenal ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Bu sefer ikinci yarıya hızlı başlayan Arsenal oldu. 46. dakikada golü atan Aaron Ramsey durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye çıkan Giroud ağları sarstı ve durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırdı.