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Oliver Giroud
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Preston: 1 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU

FA Kupası Üçüncü Tur mücadelesinde Preston North End karşısında ecel terleri döken Arsenal'i son dönemlerin formda golcüsü Olivier Giroud kurtardı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:01:14 Güncelleme: 23:02:33

FA Kupası Üçüncü Tur mücadelesinde Preston North End karşısında ecel terleri döken Arsenal'i son dönemlerin formda golcüsü Olivier Giroud kurtardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Preston North End 7. dakikada Callum Robinson ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Arsenal ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Bu sefer ikinci yarıya hızlı başlayan Arsenal oldu. 46. dakikada golü atan Aaron Ramsey durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye çıkan Giroud ağları sarstı ve durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırdı.

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