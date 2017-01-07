Sosyal medyada troll hesaplardan biri, Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Hakan Balta'yı İskoçya Ligi takımlarından Aberdeen'e transfer etti, Avrupa'da spor medyasının önde gelen kuruluşlarından Sky Sports, bu sahte haberi okuyucularına gerçek gibi aktardı.



İskoçya Ligi takımlarından Aberdeen için açılan sahte Twitter hesabından Hakan Balta fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, ''Türk orta saha oyuncusu Yerdas Selzavon'le 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır'' yazıldı.



Avrupa basınının önde gelen kuruluşlarından biri olan SkySports, troll hesaptan atılan bu mesajı ciddiye alarak okuyucularına paylaştı.



Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı bulan haber, sonrasında yayından kaldırıldı. (Fanatik)

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