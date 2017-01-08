Fenerbahçe’de ligin ikinci yarısı için hazırlıklar Antalya’da başlarken teknik direktör Dick Advocaat, daha ilk günden tavrını net bir şekilde ortaya koydu... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı futbolcularıyla yaptığı toplantıda birbirinden zorlu maçların kendilerini beklediğini ve artık sorun istemediğini açık bir dille ifade etti. Hollandalı hoca, “Ligin ilk yarısında performansı düşen, psikolojik sorunlar yaşayan herkesi kazanmaya ve faydalanmaya çalıştık. Ama artık şampiyonluk yarışı çetin geçecek. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın yanı sıra Avrupa’da da birçok çetin sınav bizi bekliyor. Bunun için de sadece güçlü ve hazır olanların bizim yanımızda yeri var. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Güçlü olan bizimle olacak, sorun yaşayan sorunlarını kendi çözecek, takıma yansıtmayacak” ifadesini kullandı.



‘BEKLENTİLER BÜYÜK’

Camianın kendilerinden güzel futbolun yanı sıra başarılı sonuçlar da beklediğinin altını çizen teknik direktör Advocaat, “Hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz ki bizlerden beklentiler çok büyük. Özellikle ligde şampiyonluğa ulaşmak zorundayız. Hepinizin kalitesini biliyorum ve zoru başaracağınızdan da eminim. Beklentileri karşılamamız için çok çalışıp hedeflere adım adım ulaşmamız gerek” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL