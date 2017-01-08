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Paris Saint-Germain: 7 - Bastia: 0 | MAÇ SONUCU

Ligde zirve takibini sürdüren Paris Saint-Germain, Kupada Bastia'yı 7-0 mağlup etti

08 Ocak 2017 Pazar, 01:17:24 Güncelleme: 01:23:16

Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain, sahasında Bastia'yı 7-0 yendi. 

Karşılaşmanın 31. dakikasında Thiago Silva ile 1-0 öne geçen PSG, 42. dakikada Thiago Motta'nın golüyle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin 49. dakikasında Nkunku ile farkı 3'e çıkaran Paris Saint-Germain, 57. dakikada Thiago Motta ile bir gol daha buldu. Lucas Moura'nın 64. dakikada penaltıdan kaydettiği golle durum 5-0'a geldi.

Angel Di Maria 77. dakikada farkı 6'ya çıkarırken, 89. dakikada Fransız ekibinin Wolfsburg'tan yeni transferi sahneye çıktı. Karşılaşmanın 89. dakikasında golü atan isim Julian Draxler oldu ve mücadele Paris Saint-Germain'in 7-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

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