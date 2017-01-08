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Galatasaray'dan ayrılan futbolculara 2 milyon Euro

Lige verilen arada önemli bir kadro revizyonuna giden G.Saray, gönderilen 4 isme, sözleşme fesih bedelleri için 2 milyon 15 bin Euro tazminat ödeyecek

08 Ocak 2017 Pazar, 09:35:12 Güncelleme: 09:37:55

Sigthorsson’a 400 bin Euro, Hamit Altıntop’a 825 bin Euro, Ontivero’ya 550 bin Euro, Jem Paul Karacan’a ise 240 bin Euro verileceği açıklanmıştı. Öte yandan yönetim, alacaklarının 250 bin lirasını karşılayarak Salih Dursun’u Antalyaspor’a, ödemelerinin tamamının yapılması kaşılığında ise Emrah Başsan’ı Hollanda ekibi Fortuna Sittard’a kiralayarak kadro yapılandırmasını sürdürdü. Chedjou, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan’la da sözleşme fesih görüşmeleri yoğun bir şekilde sürüyor.

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